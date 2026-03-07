Sénégal: Assemblée générale - La coalition Diomaye Président réaffirme son soutien total à Bassirou Diomaye Faye

Réunie en assemblée générale ce samedi, la coalition Diomaye Président a adopté à l'unanimité une motion de soutien en faveur du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. La rencontre, consacrée à la validation des textes fondateurs de la coalition, a également servi de tribune politique pour réaffirmer l'engagement des membres du mouvement derrière le président sénégalais et son programme de réformes.

Dans une déclaration solennelle adressée au chef de l'État, les responsables de la coalition ont salué le leadership du président et les premières orientations de sa gouvernance depuis son accession au pouvoir. La motion rappelle notamment la victoire historique de Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, présentée comme « l'expression éclatante de la volonté populaire et du désir de rupture porté par le peuple sénégalais ».

Les membres de la coalition ont également évoqué le renouvellement de cette confiance lors des élections législatives du 2 novembre 2024, qui ont permis à la majorité présidentielle d'obtenir une large domination à l'Assemblée nationale.

Au cours de cette assemblée générale, plusieurs intervenants ont rendu hommage à la Première ministre, Aminata Touré, décrite comme « une femme d'État de grande expérience » et chargée de la réorganisation de la coalition. Les participants ont salué son engagement et sa détermination dans l'accompagnement du président dans la conduite des affaires publiques.

La motion adoptée souligne les réformes engagées depuis l'arrivée au pouvoir du président sénégalais, notamment dans les domaines de la gouvernance publique, du renforcement de l'État de droit et de la rationalisation des dépenses publiques. La coalition cite également certaines mesures économiques, comme la baisse des prix de l'électricité et du carburant, ainsi que les efforts visant à rendre l'administration plus efficace et plus proche des citoyens.

Selon les signataires, ces premières actions traduisent « une volonté claire de transformation systémique » et participent à l'instauration d'un climat politique plus apaisé, favorable à la stabilité et à la cohésion nationale.

La coalition Diomaye Président met également en avant les grandes orientations stratégiques du chef de l'État, notamment la souveraineté économique, la valorisation des ressources nationales, la transformation structurelle de l'économie et la promotion de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat.

Dans sa conclusion, l'assemblée générale a réaffirmé son « soutien politique, institutionnel et stratégique » au président de la République, tout en exprimant sa disponibilité à accompagner la mise en oeuvre de son agenda de développement économique et social.

« Ensemble, avec détermination et patriotisme, nous oeuvrerons sans relâche pour la réussite de votre mission et pour l'avènement d'un Sénégal souverain, juste et prospère », indique la motion adoptée à l'unanimité par les membres de la coalition.