Sénégal: Grand Dakar - Deux individus interpellés pour escroquerie au visa Schengen et faux en écritures

7 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le Commissariat d'Arrondissement de Grand Dakar a procédé, le 3 mars 2026, à l'interpellation de deux individus soupçonnés d'être impliqués dans une affaire d'escroquerie liée à des promesses frauduleuses d'obtention de visa Schengen.

Cette arrestation fait suite à une plainte déposée le 19 février 2026 par un particulier. Selon les déclarations du plaignant, les deux suspects lui auraient soutiré, au cours de l'année 2025, la somme totale de 1 625 000 FCFA en échange de la promesse ferme d'obtenir un visa Schengen pour sa fille. Malgré le paiement de cette somme, les mis en cause n'auraient jamais été en mesure de fournir le document promis ni de rembourser l'argent perçu.

Convoqués puis placés en garde à vue, les deux individus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés lors de leur audition par les enquêteurs. Ils auraient proposé de restituer les fonds afin de régler le différend à l'amiable. Toutefois, les autorités ont décidé de poursuivre les investigations afin de déterminer l'ampleur réelle de leurs activités et d'éventuelles ramifications.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une perquisition menée dans la chambre de l'un des suspects, située à Grand Dakar, a permis aux policiers de mettre la main sur plusieurs documents présumés falsifiés et susceptibles d'être utilisés dans des procédures frauduleuses de demande de visa.

Parmi les pièces saisies figurent :

  • six faux bulletins de salaire ;
  • quatre contrats de travail et quatre copies de cartes nationales d'identité ;
  • deux formulaires de demande de visa Schengen accompagnés de deux billets d'avion ;
  • deux contrats de participation ;
  • une lettre de candidature et un acte d'engagement.

Ces éléments laissent penser à l'existence d'un dispositif destiné à la fabrication de dossiers administratifs frauduleux.

Les deux suspects demeurent en garde à vue tandis que l'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuelles autres victimes et de faire toute la lumière sur cette affaire d'escroquerie et de faux en écritures.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.