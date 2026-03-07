Sénégal: Grand Dakar - Deux individus interpellés pour escroquerie au visa Schengen et faux en écritures

Le Commissariat d'Arrondissement de Grand Dakar a procédé, le 3 mars 2026, à l'interpellation de deux individus soupçonnés d'être impliqués dans une affaire d'escroquerie liée à des promesses frauduleuses d'obtention de visa Schengen.

Cette arrestation fait suite à une plainte déposée le 19 février 2026 par un particulier. Selon les déclarations du plaignant, les deux suspects lui auraient soutiré, au cours de l'année 2025, la somme totale de 1 625 000 FCFA en échange de la promesse ferme d'obtenir un visa Schengen pour sa fille. Malgré le paiement de cette somme, les mis en cause n'auraient jamais été en mesure de fournir le document promis ni de rembourser l'argent perçu.

Convoqués puis placés en garde à vue, les deux individus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés lors de leur audition par les enquêteurs. Ils auraient proposé de restituer les fonds afin de régler le différend à l'amiable. Toutefois, les autorités ont décidé de poursuivre les investigations afin de déterminer l'ampleur réelle de leurs activités et d'éventuelles ramifications.

Une perquisition menée dans la chambre de l'un des suspects, située à Grand Dakar, a permis aux policiers de mettre la main sur plusieurs documents présumés falsifiés et susceptibles d'être utilisés dans des procédures frauduleuses de demande de visa.

Parmi les pièces saisies figurent :

six faux bulletins de salaire ;

quatre contrats de travail et quatre copies de cartes nationales d'identité ;

deux formulaires de demande de visa Schengen accompagnés de deux billets d'avion ;

deux contrats de participation ;

une lettre de candidature et un acte d'engagement.

Ces éléments laissent penser à l'existence d'un dispositif destiné à la fabrication de dossiers administratifs frauduleux.

Les deux suspects demeurent en garde à vue tandis que l'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuelles autres victimes et de faire toute la lumière sur cette affaire d'escroquerie et de faux en écritures.