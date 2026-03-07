Sénégal: Validation des textes fondateurs - La Coalition Diomaye Président renforce son organisation

La Coalition Diomaye Président a tenu ce samedi 7 mars son assemblée générale consacrée à la validation de ses textes fondateurs, une étape importante dans la structuration de cette alliance politique engagée aux côtés du chef de l'État. La rencontre a réuni plusieurs responsables politiques, membres fondateurs et sympathisants venus réaffirmer leur engagement autour du projet présidentiel.

Au coeur de cette rencontre figurait la présentation et la lecture des dispositions essentielles des textes fondateurs par Me Abdoulaye Tine, qui a notamment détaillé l'Article 2 consacré aux objectifs de la coalition. Ce document, adopté par l'assemblée, définit les orientations stratégiques et le rôle politique que la coalition entend jouer dans l'accompagnement de l'action du Président de la République.

Selon le texte lu devant les participants, la Coalition Diomaye Président se fixe comme première mission de consolider le soutien politique et social au Président de la République. L'objectif est de renforcer la base d'adhésion autour des réformes et du projet porté par le chef de l'État, en mobilisant les forces politiques et citoyennes favorables à son action.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La coalition ambitionne également de renforcer l'unité des forces engagées autour du projet présidentiel. Pour ses initiateurs, cette dynamique d'unité constitue un levier essentiel pour assurer la stabilité politique et la mise en oeuvre efficace des politiques publiques.

Dans une logique d'ouverture, les textes fondateurs prévoient aussi l'élargissement de la coalition à de nouveaux acteurs politiques, sociaux et citoyens partageant ses valeurs et sa vision. Cette démarche vise à consolider une plateforme inclusive capable de rassembler au-delà des cercles politiques traditionnels.

L'Article 2 souligne en outre la volonté de développer une action territoriale efficace, afin de renforcer la présence de la coalition dans les différentes localités du pays. Cette implantation territoriale devrait permettre une meilleure mobilisation des citoyens et un suivi plus proche des préoccupations locales.

Les responsables de la coalition ont également insisté sur la nécessité d'assurer la cohésion interne, la discipline collective et l'efficacité politique, considérées comme des conditions indispensables au bon fonctionnement de l'organisation et à la crédibilité de son action.

Enfin, la coalition entend instaurer un cadre permanent de concertation et d'anticipation stratégique, destiné à favoriser la coordination entre ses différentes composantes et à mieux préparer les initiatives politiques à venir.