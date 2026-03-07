Sénégal: Assemblée générale Coalition Diomaye Président - « Nous travaillons sans bruit », déclare Aminata Touré

7 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

C'est en wolof qu'Aminata Touré a choisi de résumer quatre mois de travail. La superviseure générale de la coalition Diomaye Président, ancienne Première ministre, s'exprimait lors de l'assemblée générale consacrée à la validation des textes fondateurs du mouvement.

Face aux militants et responsables présents, elle a livré une formule à la fois brève et révélatrice de l'esprit qui anime la coalition : « Ñun dañuy liggey tei duñu wax », autrement dit « nous travaillons tranquillement, sans tambour ni trompette ».

Dans un paysage politique sénégalais souvent marqué par des déclarations fracassantes et des rivalités publiques lors des recompositions partisanes, cette posture tranche avec les pratiques habituelles. Pour Aminata Touré, cette discrétion assumée traduit une approche axée sur l'efficacité et le travail de fond.

La coalition entend ainsi privilégier l'action et les résultats plutôt que les effets d'annonce, dans un contexte politique où la communication et les prises de position spectaculaires occupent souvent le devant de la scène.

