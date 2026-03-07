Sénégal: Rosso - Un individu déféré pour détention et tentative de mise en circulation de faux billets

Le Commissariat spécial de Rosso a déféré, le 6 mars 2026, un individu devant le parquet de Saint-Louis pour détention et tentative de mise en circulation de signes monétaires contrefaits.

Les faits remontent au 4 mars 2026, lorsque les services du Commissariat ont été alertés par un agent de police en poste au contrôle de « Sirate », situé à la périphérie de la ville de Rosso. Le policier venait d'interpeller un passager d'un bus en provenance de Matam, soupçonné d'être en possession de faux billets. La Brigade spéciale s'est aussitôt rendue sur les lieux afin de prendre en charge le suspect.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait tenté d'écouler un faux billet lors d'une escale technique du véhicule. Il se serait présenté auprès d'une vendeuse de fruits pour acheter des clémentines d'une valeur de 1 000 FCFA. Pour régler son achat, il aurait remis à la commerçante un billet de 10 000 FCFA, récupérant ainsi la monnaie, soit 9 000 FCFA.

Peu après le départ du client vers le bus, la vendeuse, prise de doute sur l'authenticité du billet, a sollicité l'avis d'autres commerçants. Ces derniers ont confirmé ses soupçons. La commerçante a alors immédiatement alerté le policier en faction au poste de contrôle.

Les vérifications effectuées par l'agent ont conduit à l'interpellation du passager, qui a été contraint de descendre du bus. Une fouille corporelle minutieuse a permis de découvrir, dissimulés dans une sacoche, dix-huit autres billets suspects, tous en coupures de 10 000 FCFA.

Saisi pour authentification, le Bureau de la fraude documentaire du Commissariat spécial de Rosso a conclu, après examen, que l'ensemble des dix-huit billets étaient contrefaits. Cette conclusion a été confirmée par une expertise complémentaire réalisée par l'Agence auxiliaire de la BCEAO de Saint-Louis, requise à cet effet.

À l'issue de l'enquête, le mis en cause a été présenté au parquet de Saint-Louis pour répondre des faits de détention et tentative de mise en circulation de faux billets de banque.