Sénégal: Tentative de mise en circulation de faux billets - Un suspect déféré au parquet de Saint-Louis

Le Commissariat spécial de Rosso a déféré, ce vendredi 6 mars 2026, un individu devant le parquet de Saint-Louis pour détention et tentative de mise en circulation de faux billets de banque, à l'issue d'une enquête menée par ses services.

L'affaire remonte au 4 mars 2026, lorsque les agents de police en poste au contrôle de Sirate, à la périphérie de Rosso, ont été alertés par une vendeuse de fruits. Celle-ci soupçonnait un client de lui avoir remis un billet contrefait après l'achat de clémentines d'une valeur de 1 000 FCFA.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme, passager d'un bus en provenance de Matam, aurait profité d'une escale technique du véhicule pour effectuer cet achat. Il aurait réglé sa dépense avec un billet de 10 000 FCFA, recevant en retour la somme de 9 000 FCFA en monnaie.

Après le départ du client vers le bus, la commerçante, prise de doute quant à l'authenticité du billet, a sollicité l'avis d'autres vendeurs présents sur place. Ceux-ci ont confirmé ses soupçons, l'incitant à alerter immédiatement l'agent de police en faction au poste de contrôle.

Informée, la police est intervenue sans tarder. L'individu a été extrait du bus et soumis à une fouille corporelle. Les agents ont alors découvert dans sa sacoche dix-huit autres billets suspects, tous en coupures de 10 000 FCFA.

Les billets ont été transmis au Bureau de la fraude documentaire du Commissariat spécial de Rosso pour vérification. Les examens effectués ont révélé qu'ils étaient tous contrefaits. Cette conclusion a été confirmée par une expertise complémentaire menée par l'Agence auxiliaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) à Saint-Louis, saisie par réquisition.

Placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête, la personne interpellée a finalement été présentée au parquet de Saint-Louis le 6 mars 2026.