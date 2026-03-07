Ile Maurice: Salem Beydoun - «Les Mauriciennes sur place sont éloignées des zones de conflit»

«La situation au Liban est très perturbée, mais les Mauriciennes sur place se portent bien, éloignées des zones de conflit. Cela fait des décennies qu'elles vivent au Liban et plusieurs d'entre elles sont mariées à des Libanais, Égyptiens ou d'autres nationalités. Elles sont bien intégrées et ne souhaitent pas retourner à Maurice.» C'est ce qu'a déclaré au téléphone le consul honoraire de Maurice au Liban, Salem Beydoun, dans la soirée de jeudi 5 mars.

Selon lui, il y a tout au plus une quinzaine de Mauriciennes actuellement au Liban, toutes loin des zones de conflit situées au sud de Beyrouth. «J'ai parlé avec elles et la plupart, présentes depuis longtemps, ont exprimé leur satisfaction de vivre dans le pays malgré les risques. Elles sont bien intégrées et bien installées, loin des conflits.»

Salem Beydoun a cependant précisé que le nombre de réfugiés arrivant à Beyrouth a considérablement augmenté, passant d'une estimation de 83 000 à environ 300 000 en une seule journée, ce qui illustre l'aggravation de la crise. «Les autorités libanaises tentent de gérer la situation en offrant de l'aide, les écoles étant ouvertes pour accueillir les réfugiés, tandis que la solidarité et l'entraide se manifestent au sein de la population. Ce contexte de guerre et exerce une pression supplémentaire sur les ressources disponibles, mais la communauté locale répond à l'appel, notamment durant ce mois de ramadan.»

La nuit de jeudi à vendredi a été marquée par des bombardements, mais loin de la zone où elles se trouvent. «Vendredi matin, beaucoup de gens sont sortis, notamment pour faire leurs courses. Les supermarchés et les banques étaient bondés, car les habitants cherchent à retirer de l'argent avant le week-end. Le gouvernement a ouvert un grand stade, anciennement utilisé pour les Jeux de la Francophonie, en guise d'abri pour les personnes déplacées, et a également mis à disposition des écoles et des universités pour les accueillir.»

Il a indiqué qu'il y a un important afflux de personnes dans les rues et que beaucoup d'entre elles se retrouvent dans des écoles, tandis que la communauté s'organise pour leur venir en aide. Des dons sont collectés pour fournir des matelas et de la nourriture aux sinistrés. Salem Beydoun a aussi souligné que l'aéroport est ouvert, ce qui n'était pas le cas pendant la guerre de 2006, où il avait aidé à évacuer des Mauriciennes vers la Jordanie.

Pour rappel, les autorités mauriciennes restent en contact avec Salem Beydoun pour veiller à la sécurité de nos compatriotes. L'armée israélienne a annoncé jeudi soir avoir mené des frappes contre les infrastructures du Hezbollah dans la région de Dahieh, un bastion du groupe soutenu par l'Iran, après avoir émis un ordre d'évacuation sans précédent pour le sud de la capitale où vivent des centaines de milliers de personnes. Des civils dormant dans les rues ont exprimé leur peur et leur confusion face aux événements. Le ministère libanais de la Santé a affirmé que 123 personnes avaient été tuées par l'armée israélienne depuis lundi et 683 autres blessées.