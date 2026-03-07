Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - L'Upads ne soutient aucun candidat

Le président du Conseil national de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), Pascal Tsaty-Mabiala, a annoncé le 6 mars à Brazzaville, à la clôture de la session inaugurale du bureau politique, que ce parti de l'opposition ne soutient aucun des sept candidats à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars.

La consigne de vote de l'Upads, première force de l'opposition, était attendue dans la sphère politique congolaise par les militants et sympathisants à quelques jours du scrutin présidentiel. Ainsi, par la voix du bureau politique, son instance dirigeante, l'Upads a officiellement instruit ses militants d'exprimer leur droit civique et leur devoir républicain en allant voter librement en leur « âme et conscience », le 15 mars. Pour le chef de ce parti, on ne peut pas se soustraire à ce qui va se faire dans le pays. « Nous irons accomplir notre droit de vote en usant de notre droit civique. Le militant qui va voter, libre devant sa conscience, qui mettra son bulletin dans l'urne, saura pour qui il votera », a indiqué Pascal Tsaty-Mabiala.

Selon le président du Conseil national de l'Upads, le Congo doit se construire avec tout le monde, en parfaite harmonie, dans la solidarité la plus totale. A cet effet, un projet de proposition sur le Pacte républicain et la réécriture de la loi électorale a été présenté aux membres de l'Upads, à l'issue de cette session inaugurale du bureau politique. « Nous avons des obligations et ces obligations d'une certaine manière se justifieront dans l'application de ce pacte que nous avons commencé à expliquer à tout le monde, aux partis de l'opposition y compris du pouvoir », a-t-il indiqué.