Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Florian Koulimaya sensibilise les jeunes de Talangaï à la nécessité de voter

A l'approche de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, le natif de Talangaï, Florian Koulimaya, par ailleurs membre de la Force montante congolaise, a organisé le 6 mars des rencontres citoyennes dans cet arrondissement de Brazzaville afin de s'assurer que les jeunes possèdent leur carte d'électeur et qu'ils sont prêts à participer massivement au vote.

La délégation conduite par Florian Koulimaya a expliqué la nécessité de prendre part au scrutin en choisissant son candidat et à se mobiliser pour le soutenir. Il a été question de développer et présenter les grandes lignes du projet de société de leur candidat, Denis Sassou N'Guesso, notamment en matière de formation, d'employabilité et de création d'opportunités pour la jeunesse.

« N'acceptez pas que certaines personnes décident à votre place. Voter c'est apporter son point de vue dans la vie démocratique de notre pays. Chacun doit faire son choix le 15 mars en allant au bureau de vote. Concernant la formation et l'emploi, soyez curieux, cherchez les opportunités car d'autres jeunes profitent des opportunités qu'offre le gouvernement», a indiqué Florian Koulimaya.

Cette rencontre a permis, en outre, à des jeunes entrepreneurs bénéficiaires de programmes gouvernementaux pilotés par le ministère en charge de la jeunesse de témoigner de l'accompagnement dont ils ont bénéficié, illustrant ainsi les opportunités réelles offertes aux jeunes pour concrétiser leurs projets.

Au cours de cet échange interactif, les jeunes ont promis de relayer l'information auprès de leurs concitoyens avant de promettre une forte mobilisation pour le grand meeting de Brazzaville.