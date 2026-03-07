Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - La Fédération France-Europe PCT se déploie pour la campagne de proximité sur l'étendue du territoire

En respect de la stratégie de campagne élaborée par le Comité central de leur parti, une vingtaine de représentants de la Fédération France-Europe PCT a rejoint quelques équipes de campagne.

De Pointe-Noire, Guy Anatole Elenga, président de la Fédération France-Europe PCT, a expliqué, le 6 mars, comment les militants venus de France ont pu intégrer les sections nationales. Sur place, ils accompagnent au quotidien leurs homologues en ce qui concerne le déroulement de la campagne du scrutin de mars.

« Avec un réel intérêt, nous constatons l'intégration de nos camarades dans les différents comités de campagne », s'est-il félicité, précisant que ses camarades sont en grande partie à Brazzaville et à Pointe-Noire.

S'agissant de Pointe-Noire, Guy Anatole Elenga a assisté au lancement de la campagne de la circonscription Loandjili 1. Cette cérémonie a été présidée par le directeur de campagne nationale adjoint, également député de cette circonscription, Anatole Collinet Makoso.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Répondant à la question de savoir quel est l'apport de la valeur ajoutée de la Fédération France-Europe à cette campagne, Guy Anatole Elenga a répondu que sa fédération adhère et soutient le carnet de route de leur candidat Denis Sassou N'Guesso. Le projet de société " Accélérons la marche vers le développement" prend en compte les attentes de tous les Congolais où qu'ils se trouvent, y compris ceux de la France où ils sont plus nombreux.

Il a rappelé tout de même que lors du sixième congrès ordinaire du Parti congolais du travail (PCT), la Fédération France-Europe avait, dans ses contributions, mis en exergue les préoccupations des Congolais de l'étranger telles que le droit de voter ou les problèmes récurrents liés à l'obtention du passeport. Pour le mot d'ordre de notre fédération, « Nous demandons à tous les Congolais en âge de voter d'aller effectuer leur devoir électoral le 15 mars, sans commettre aucune erreur ni confusion sur le choix du candidat. Non seulement sur un plan, mais sur tous les plans, il est important et utile que le candidat-président soit encore notre président. Il faut aller voter pour lui », a-t-il lancé.