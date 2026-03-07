Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - La Fédération France-Europe PCT se déploie pour la campagne de proximité sur l'étendue du territoire

7 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

En respect de la stratégie de campagne élaborée par le Comité central de leur parti, une vingtaine de représentants de la Fédération France-Europe PCT a rejoint quelques équipes de campagne.

De Pointe-Noire, Guy Anatole Elenga, président de la Fédération France-Europe PCT, a expliqué, le 6 mars, comment les militants venus de France ont pu intégrer les sections nationales. Sur place, ils accompagnent au quotidien leurs homologues en ce qui concerne le déroulement de la campagne du scrutin de mars.

« Avec un réel intérêt, nous constatons l'intégration de nos camarades dans les différents comités de campagne », s'est-il félicité, précisant que ses camarades sont en grande partie à Brazzaville et à Pointe-Noire.

S'agissant de Pointe-Noire, Guy Anatole Elenga a assisté au lancement de la campagne de la circonscription Loandjili 1. Cette cérémonie a été présidée par le directeur de campagne nationale adjoint, également député de cette circonscription, Anatole Collinet Makoso.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Répondant à la question de savoir quel est l'apport de la valeur ajoutée de la Fédération France-Europe à cette campagne, Guy Anatole Elenga a répondu que sa fédération adhère et soutient le carnet de route de leur candidat Denis Sassou N'Guesso. Le projet de société " Accélérons la marche vers le développement" prend en compte les attentes de tous les Congolais où qu'ils se trouvent, y compris ceux de la France où ils sont plus nombreux.

Il a rappelé tout de même que lors du sixième congrès ordinaire du Parti congolais du travail (PCT), la Fédération France-Europe avait, dans ses contributions, mis en exergue les préoccupations des Congolais de l'étranger telles que le droit de voter ou les problèmes récurrents liés à l'obtention du passeport. Pour le mot d'ordre de notre fédération, « Nous demandons à tous les Congolais en âge de voter d'aller effectuer leur devoir électoral le 15 mars, sans commettre aucune erreur ni confusion sur le choix du candidat. Non seulement sur un plan, mais sur tous les plans, il est important et utile que le candidat-président soit encore notre président. Il faut aller voter pour lui », a-t-il lancé.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.