Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Les observateurs de la Cour constitutionnelle outillés sur leurs missions

Dans le cadre de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, la Cour constitutionnelle a organisé, du 5 au 6 mars, un forum sur l'observation de ce scrutin sur toute l'étendue du territoire national.

Pour s'assurer du bon déroulement du vote, la Cour constitutionnelle va déployer quinze coordonnateurs et une centaine de délégués dans les différents bureaux. D'où l'organisation d'un forum afin de leur permettre de comprendre la quintessence de leurs missions.

Durant ce moment de partage d'expériences et de connaissances, les participants ont été édifiés sur les questions liées à l'exercice du travail d'un observateur. Tenu sur le thème « Observation du déroulement de l'élection du président de la République, scrutin des 12 et 15 mars 2026 », ce forum a été animé par des spécialistes en la matière.

Le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, a invité les coordonnateurs et délégués à mettre en pratique toutes les connaissances acquises avant de saluer leur disponibilité et leur assiduité. « L'exécution de vos missions d'observation électorale requiert intégrité. Vous devez, donc, afin de garantir la fiabilité et la crédibilité du scrutin des 12 et 15 mars 2026, agir de manière impartiale. Cette attitude me paraît essentielle pour assurer la confiance des citoyens dans la justesse et l'équité du processus de vote », a-t-il indiqué.

Ce forum a permis de clarifier les rôles des coordinateurs et délégués de cette institution pendant le déroulement du vote ainsi que les attitudes à observer avant, pendant et après le scrutin. Ils sont désormais les yeux de la Cour constitutionnelle après avoir découvert les éléments de fond et de forme que doit contenir leur rapport de fin mission.