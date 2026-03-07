Congo-Brazzaville: Campagne électorale - Dave Mafoula mobilise dans la partie septentrionale du pays

Candidat indépendant à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, Uphrem Dave Mafoula poursuit sa campagne électorale dans la partie septentrionale du pays où, après avoir mobilisé la population d'Impfondo autour de son projet de société « Pacte républicain pour le nouveau départ », il a été le 5 mars l'hôte des habitants de Ouesso et de Pokolo, dans la Sangha.

Partout où passe le candidat Dave Mafoula, il n'a cessé de rallier du monde autour de son projet de société. A Impfondo tout comme à Ouesso et à Pokolo, le postulant à la magistrature suprême a dévoilé ses soixante engagements issus des vingt-deux axes stratégiques. Son programme se veut une réponse globale aux attentes sociales, économiques et institutionnelles des Congolais.

Plaçant l'homme et la dignité humaine au coeur de l'action publique, ce projet de société a été conçu après trois années de concertations citoyennes à travers le « Mbongui Tour ». En effet, le « Pacte républicain » se présente comme une refondation en profondeur de l'Etat congolais, privilégiant la démocratie, la justice sociale, le développement économique et la cohésion nationale. Le candidat souligne les immenses potentialités du pays qui manque, selon lui, « un homme politique capable de le transformer correctement ».

Evoquant, par exemple, la consolidation de la démocratie, l'Etat de droit et la promotion de la bonne gouvernance, Dave Mafoula « s'engage à participer activement à la refondation démocratique de l'État congolais en consolidant l'État de droit, en renforçant les institutions républicaines et en instaurant une gouvernance vertueuse. Je mets toute ma volonté à rééquilibrer les pouvoirs, à moraliser la vie publique et à garantir l'effectivité des droits fondamentaux, afin d'ancrer durablement la démocratie congolaise dans nos réalités socio-culturelles et de répondre aux aspirations profondes de notre peuple », souligne-t-il dans son projet de société.

Il s'est engagé, par ailleurs, à entreprendre une grande réforme constitutionnelle à prendre en compte les réalités socio-culturelles et politiques; à affirmer le refus de la marchandisation de l'éducation, de la culture, de la santé ; à définir la protection des biens collectifs : eau, biodiversité, énergie ; à reconnaître le service public comme élément essentiel de la citoyenneté. Il entend également permettre des péréquations sociales et territoriales, l'égalité des traitements des usagers et la fourniture des services publics à moindre coût ; à relire le code électoral et revoir le montant de la caution de candidature à l'élection présidentielle ; à revoir la durée et le nombre de mandats du président de la République, en un mandat de sept ans non renouvelable, pour promouvoir l'alternance politique.

Des propositions que le candidat tente de partager avec les Congolais pendant cette campagne. C'est le cas de la création du Conseil national de dialogue politique qui a, entre autres missions, prévenir, régler et gérer les conflits politiques à travers le dialogue. « Ma candidature est celle du nouveau départ, de l'unité, du travail et du progrès. Une fois élu, ma première promesse est d'organiser un dialogue avec tous les Congolais, afin de se pardonner les uns et les autres », a lancé Dave Mafoula à Pokola, avant de poursuivre son périple dans le département de la Cuvette dont il est originaire.