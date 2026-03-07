Congo-Brazzaville: Drame du 4 mars 2012 - Les 14 ans commémorés en la paroisse Notre-Dame-des-Victoires de Ouenzé

4 mars 2012-4 mars 2026, il y a exactement quatorze ans que des Congolais avaient perdu leur vie suite aux explosions meurtrières de Mpila, dans les 5e et 6e arrondissements de Brazzaville. En cette date commémorative, une messe d'action de grâce a été célébrée en la paroisse Notre-Dame-des-Victoires (Sainte-Marie) de Ouenzé, en présence du directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso à Ouenzé 1, Juste Désiré Mondelé.

C'est au rythme des chants d'action de grâce, des prières et des moments de méditation que les fidèles ont rendu un hommage aux disparus du drame du 4 mars 2012. En effet, quatorze ans après, les souvenirs de ce dimanche apocalyptique restent encore gravés dans la mémoire de ceux qui ont vécu ce moment.

Dans son homélie, le premier vicaire de la paroisse Notre-Dame-des-Victoires de Ouenzé, le père Mathieu, a délivré un message d'espérance, s'appuyant sur le livre de l'Apocalypse, chapitre 14 : 13-14, ainsi que sur l'Évangile selon Saint-Jean au chapitre 14 : 1-6. Le premier chapitre proclame la béatitude des fidèles mourant dans le Seigneur, assurés du repos et de la récompense de leurs oeuvres, alors que le second décrit la vision du Fils de l'homme sur une nuée blanche, couronné d'or et tenant une faucille tranchante, prêt pour le jugement.

« Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent ! Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et à sa main une faucille tranchante ».

Dans Jean 14:1-6, il s'agit d'un passage central du discours d'adieu de Jésus, où il exhorte ses disciples à ne pas se troubler, à avoir foi en lui, et promet de leur préparer une place dans la maison de son Père. Il se définit comme le seul chemin vers le Père : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie ». Ainsi, des prières ont été adressées à Dieu pour les victimes, afin que leurs âmes soient accueillies en paix auprès du Très-Haut.

Un élan de solidarité à l'endroit des démunis

Un message réconfortant invitant les fidèles à la foi, à la consolation et à la confiance en la promesse de la vie éternelle. Cette journée commémorative se veut à la fois un devoir de mémoire et un rappel de fragilité, mais aussi une invitation à l'unité et à la solidarité.

En marge de cette célébration eucharistique, la responsable de la mobilisation des personnes vulnérables et des confessions religieuses de campagne du candidat président Denis Sassou N'Guesso à Ouenzé 1, Marina Mondelé, a eu une pensée pieuse aux victimes du 4 mars. Elle a assisté, en effet, les responsables de l'église, les personnes vulnérables et autres, témoignant ainsi l'engagement de l'équipe de campagne envers les plus démunis. Un élan de générosité salué par les bénéficiaires qui souhaitent sa pérennité dans la durée. Se distinguant par son engagement constant sur le terrain, elle effectue, chaque jour, des visites de proximité, faisant le porte-à-porte pour apporter assistance et réconfort aux plus démunis.