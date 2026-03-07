Ile Maurice: Tué à 16 ans au Canada - La famille de Gaël se bat pour le ramener au pays

Mortellement poignardé le 28 septembre 2025 à Saskatoon, au Canada, Gaël Pierre n'avait que 16 ans. Cinq mois après le drame, sa famille mène une course contre la montre pour rapatrier son corps à Maurice afin qu'il puisse reposer sur sa terre natale. Confrontés à des coûts dépassant Rs 1 million et à des démarches administratives longues et complexes, ses proches lancent un nouvel appel pressant à la solidarité pour lui offrir un dernier hommage.

La vie de Gaël Pierre s'est brutalement arrêtée le 28 septembre 2025, à Saskatoon. L'adolescent a été mortellement poignardé à la suite d'une altercation sur un parking. Depuis ce drame, sa famille se bat pour accomplir un dernier souhait : le ramener à Maurice afin qu'il puisse être enter ré auprès des siens.

Installé au Canada depuis environ six ans auprès de son père, Gaël avait quitté l'île alors qu'il était encore enfant. Sa mère, Aurélie, avait accepté cette séparation difficile dans l'espoir de lui offrir un avenir meilleur et davantage d'opportunités. Comme beaucoup de parents, elle avait fait ce choix en pensant avant tout au futur de son fils. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un tel destin l'attendait.

Le jour où tout a basculé

Selon les informations relayées par la presse canadienne, l'agression s'est produite aux premières heures du matin dans le secteur du 300 Block Confederation Drive. Blessé par arme blanche lors de l'altercation, Gaël a été transporté d'urgence à l'hôpital St-Paul. Malgré l'intervention des médecins, il a succombé à ses blessures peu de temps après. L'enquête menée par les autorités canadiennes a conduit à l'arrestation de deux personnes. L'une fait face à une accusation de meurtre au second degré tandis que l'autre est poursuivie pour homicide involontaire.

Cependant, pour les proches de Gaël, aucune procédure judiciaire ne pourra effacer la douleur causée par sa disparition. Depuis ce jour tragique, la famille de l'adolescent traverse une double épreuve. En plus du deuil, elle doit faire face à une lourde bataille administrative et financière pour organiser le rapatriement du corps à Maurice. Le coût de cette procédure dépasse Rs 1 million, une somme que les proches peinent à réunir.

Joint par téléphone, Christelle Sylvio, la tante de Gaël, explique que la situation est extrêmement difficile. «Li pa normal ki Gaël pa kapav retourn Moris pou ki so mama ek so fami kapav trouv li enn dernie fwa», confie-t-elle. Selon elle, l'adolescent était un jeune plein de vie et passionné de lecture, apprécié par ceux qui le connaissaient. «Gaël ti ena enn gran lazwa de viv. Li ti kontan lir boukou, desine ek sante. Li ti mem pe fer so prop kompozision. Li ti enn zanfan intelizan, debrouyar ek serviab», raconte-t-elle avec émotion.

Pour sa mère, l'attente est insupportable. Depuis la disparition de son fils, elle n'aspire qu'à une chose : pouvoir lui rendre un dernier hommage et lui offrir une sépulture sur la terre qui l'a vu naître. Selon Daniel Pierre, l'oncle de l'adolescent. «A sak fwa nou al ver bann otorite, zot dir nou bizin atann enn repons. Parfwa nou gagn linpresion ki zot pe fer nou tourn an ron. Si ena enn dokiman ki manke, person pa pran linisiativ pou vinn ver nou», explique-t-il.

Pour lui, ce qui est arrivé à Gaël est profondément injuste. Mais il estime qu'au moins une chose pourrait réparer, en partie, cette tragédie : permettre à l'adolescent de reposer dans son pays natal.

Jusqu'à présent, la famille n'est parvenue à récolter qu'environ Rs 160 000, une somme loin de couvrir les frais nécessaires au rapatriement. Daniel Pierre confie également que la famille doit parfois faire face à des commentaires blessants. «Ena dimounn ki fer bann komanter san mem kone ki nou pe traverse», regrette-t-il. «Sa ki pli inportan pou nou seki Gaël kapav retourn kot li ek ki li kapav finalman repoze an pe», conclut son oncle.

Toute personne souhaitant soutenir la famille peut les contacter sur le +1 306 250 9620 ou le 5486 6089. Les contributions financières peuvent également être effectuées par virement bancaire sur le compte MCB 000448190990 ou via la cagnotte GoFundMe (King JP Resilience Foundation).

Pour ses proches, chaque geste compte. Car derrière cet appel se trouve une seule prière : permettre à un jeune Mauricien de rentrer chez lui pour la dernière fois.