Ile Maurice: Mama Jaz 2026 - La «Natural Intelligence» en partage

La 11e édition du festival mauricien investit Port-Louis tout au long du mois d'avril, entre concerts d'exception, rendez-vous gratuits et célébration mondiale du jazz.La 11e édition du festival mauricien investit Port-Louis tout au long du mois d'avril, entre concerts d'exception, rendez-vous gratuits et célébration mondiale du jazz.

Du 1eᣴ au 30 avril, le festival Mama Jaz revient pour une 11e édition ambitieuse, fidèle à sa devise : célébrer la création musicale, l'improvisation et la performance comme espaces de conscience et de partage. Structuré en quatre chapitres, l'événement déploie sa vision sous le thème «Natural Intelligence», invitant le public à «se connecter, se rassembler et partager».

Temps fort du programme, les «gran konser» se tiendront chaque mercredi d'avril à la Galerie du Génie, au coeur d'Édith, à Port-Louis. Cinq soirées payantes (150 places chacune) mettront en lumière des artistes mauriciens aux univers affirmés. Le 1eᣴ avril, Yvette Dantier ouvrira le bal avec Fler Latmosfer, un voyage sensible entre guitare et voix.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le 8 avril, le groupe Evey proposera une ascension instrumentale portée par le saxophone de Jean Noël Ladouce. Le 15 avril, Rezonans d'Ila Rio promet une performance ancrée dans les racines folkloriques et tournée vers des formes contemporaines. Le 22 avril, Sarah Honoré explorera les extrêmes humains avec Lamour, Lavi & Lamor. Enfin, le 29 avril, le Samuel Laval Quintet conclura ce cycle avec une proposition résolument générationnelle.

Autre pilier du festival, les dimanches «Park La Mi Fa» investiront la cour et les abords d'Édith en accès libre, de midi à 22 h. Pensés comme des rendezvous populaires et familiaux, ces après-midis mêleront musique live, convivialité et gastronomie urbaine. Le Philippe Thomas Quartet (5 avril), Sam & Jes (12 avril), le trio N N N (19 avril) et le Manu Desroches Trio (26 avril) y feront vibrer un public élargi, dans un esprit d'ouverture et de transmission. Le 30 avril, l'international Jazz Day, initiative portée par l'UNESCO depuis 2011, viendra couronner le mois.

Partenaire officiel de cette célébration mondiale présente dans 190 pays, Mama Jaz proposera notamment «KRI», une grande soirée électrojazz à la Galerie du Génie, réunissant les DJs Jamalex, Matsonic et JFF, de 18h à 3h. Tout au long d'avril, le chapitre «Minit Mazik» diffusera également des performances courtes sur les réseaux sociaux et la télévision nationale, élargissant encore l'audience de l'événement.

Avec seulement 50 pass «Mama Kombo Pak» mis en vente et des places limitées pour les concerts, cette 11e édition s'annonce à la fois exigeante et fédératrice. Plus qu'un festival, Mama Jaz affirme sa volonté de bâtir un espace durable de rencontre, où l'art, la musique et l'amour participent au progrès collectif.