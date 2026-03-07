Ile Maurice: Un haut gradé avoue avoir été dans l'incapacité de gérer la situation en prison

La commission d'enquête sur la mort d'Andy Selmour a connu une nouvelle séance hier au siège de l'Environment and Land Use Appeal Tribunal à Port-Louis, sous la présidence de l'ancien juge Paul Lam Shang Leen, hier. Plusieurs hauts responsables des services pénitentiaires ont été appelés à la barre afin d'expliquer les circonstances entourant les événements du 9 décembre 2025, jour où le détenu est décédé.

Parmi les témoins entendus figurent un assistant surintendant de police (ASP), un surintendant de police (SP) ainsi qu'une haute gradée de la prison. Les auditions ont principalement porté sur les procédures suivies ce jour-là, notamment le transfert du détenu et la prise en charge médicale.

Le SP qui était en fonction ce jour là a expliqué avoir reçu un «referral document» vers 16 h 55, concernant la situation d'Andy Selmour. Selon lui, plusieurs contraintes ont compliqué la gestion du dossier, notamment un manque de personnel au moment des faits. Il a également indiqué qu'aucune ambulance n'était disponible immédiatement. L'officier a reconnu avoir été suspendu à la suite d'une enquête interne, estimant toutefois ne pas être responsable de la situation. «I am not to be blamed», a-t-il déclaré, affirmant avoir communiqué toutes les informations à un supérieur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors du contre-interrogatoire, Me Deepak Rutnah a insisté sur les protocoles de transfert d'un détenu d'une unité à une autre. L'avocat a demandé si l'officier avait vérifié les Standing Orders avant d'autoriser le transfert d'Andy Selmour, ou s'il avait pris cette décision de sa propre initiative. Le témoin a répondu que la situation était tendue dans la cellule. Selon lui, quatre détenus ont alerté les gardiens, affirmant que Selmour souffrait énormément et menaçaient de forcer la porte si aucune intervention n'était faite.

Un Senior Prison Officer a également témoigné. Il a expliqué qu'à son arrivée pour son service de nuit, il avait reçu un message, en présence d'un Nursing Officer, indiquant qu'Andy Selmour devait être transféré d'urgence à l'hôpital. Cependant, lorsqu'ils se sont rendus à la cellule, le détenu ne répondait déjà plus.

L'ancien juge Paul Lam Shang Leen a, pour sa part, interrogé une haute responsable de la prison sur les visites d'inspection et les recommandations visant à améliorer les conditions de détention. Celle-ci a affirmé que certaines recommandations issues du rapport Lam Shang Leen avaient déjà été mises en oeuvre au sein de l'administration pénitentiaire. Elle a aussi précisé qu'un rapport détaillé de la cellule d'intelligence de la prison avait été préparé concernant Andy Selmour et transmis aux autorités compétentes.

Un ASP appelé à la barre a également expliqué que, lorsqu'il a pris connaissance du referral document, il s'est senti incapable de gérer la situation en raison de troubles psychologiques. Il a donc préféré remettre le dossier au SP en poste ce jour-là, afin que celui-ci prenne les décisions nécessaires.

Les auditions devraient se poursuivre afin de déterminer les responsabilités exactes et de faire toute la lumière sur les circonstances entourant la mort d'Andy Selmour en détention.