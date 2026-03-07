Angola: Le MPLA consterné par le décès du journaliste Octávio Pedro Capapa

Luanda — Le Bureau politique du MPLA a exprimé sa profonde tristesse suite au décès du journaliste Octávio Pedro Capapa, survenu vendredi à Luanda des suites de maladie.

Dans un message de condoléances rendu public le même jour, le Bureau politique considère que la disparition d'Octávio Capapa représente une perte irréparable pour sa famille, la communauté journalistique et la nation angolaise.

Selon le communiqué, le journaliste a débuté sa carrière professionnelle en 1984 et a rejoint, l'année suivante, la rédaction de la Radio Nationale d'Angola (RNA).

Il a ensuite travaillé à la Rádio Luanda, puis à la Rádio Viana.

Tout au long de sa carrière, il s'est distingué par son professionnalisme, son dévouement et son sens aigu de la mission, contribuant de manière significative au renforcement du rôle de communication et de mobilisation des émissions qu'il animait.

À la radio angolaise, il a laissé un héritage marqué par sa voix unique, son engagement envers les causes d'intérêt public et les liens étroits qu'il entretenait avec les communautés.

Durant sa carrière d'animateur radio, Octávio Kapapa a également collaboré à l'émission « Angola Combatente », où il s'est distingué dans la rubrique "A Voz das Forças Armadas Angolanas" (La Voix des Forces armées angolaises).

Selon le Bureau politique, son travail à la radio a contribué à la mobilisation patriotique et à la diffusion d'un message de paix, d'harmonie et de reconnaissance du rôle du peuple angolais dans la préservation de l'indépendance nationale.

En reconnaissance de sa contribution aux efforts d'unité, de paix et de développement, il a reçu la Médaille de la Paix et du Développement à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

En ces moments de deuil, le Bureau politique du MPLA présente ses plus sincères condoléances à la famille endeuillée.