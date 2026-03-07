Angola: Le ministre des R.E. et l'apôtre Ernestina Matias échangent des points de vue sur la citoyenneté

6 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures (R.E.), Téte António, a rencontré vendredi la dirigeante de l'Église pentecôtiste de la Foi et de la Libération, l'apôtre Ernestina Matias, afin d'évoquer des questions d'intérêt social.

Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont abordé le rôle des organisations religieuses dans la promotion des valeurs de citoyenneté, de solidarité sociale et de stabilité communautaire, selon un communiqué du ministère des Relations Extérieures parvenu à l'ANGOP.

À l'occasion, les deux interlocuteurs ont évoqué la contribution des Églises au renforcement de la cohésion sociale, à la mobilisation d'initiatives de soutien aux communautés et à la promotion des principes de paix, de tolérance et de coexistence harmonieuse entre les citoyens.

L'apôtre Ernestina Matias a également présenté certaines actions menées par l'Église pentecôtiste de la Foi et de la Libération dans les domaines spirituel et social.

Le ministre Téte António et l'apôtre Ernestina Matias figurent parmi les 100 personnalités les plus influentes d'Afrique en 2025, une distinction qui reconnaît l'impact de leurs carrières et de leurs contributions dans leurs domaines respectifs.

