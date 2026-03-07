Afrique Australe: Des entités portugaises voient l'Angola comme un pays prometteur pour les investissements

Lisbonne — L'Angola s'est révélé être un pays prometteur, ayant connu une évolution significative ces dernières décennies, créant ainsi un environnement plus favorable aux investissements.

Cette déclaration est d'Alberto Galhardo Simões, associé pour l'Afrique lusophone au sein du cabinet d'avocats CMS Portugal, intervenant sur le thème : « Le rôle des institutions dans la promotion des investissements », lors de la conférence « Radar Africa » qui s'est tenue vendredi à Lisbonne (Portugal).

Pour cette première édition, organisée par le Jornal de Negocios, l'intervenant a déclaré à la presse qu'il considérait l'Angola comme un « pays très prometteur », une vision qu'il partage depuis 20 ans de relations avec le pays.

Il a confirmé l'évolution de la loi angolaise sur les investissements privés, la qualifiant d'équilibrée, favorisant les investissements et protégeant les intérêts de l'État et des investisseurs.

Il a également salué la rapidité du processus d'approbation des projets, contrastant avec la situation antérieure.

Il a souligné les progrès significatifs accomplis dans la création d'infrastructures de soutien aux investisseurs, les réformes réglementaires et les mesures visant à promouvoir un environnement d'investissement sain.

Il a également évoqué son rôle de conseiller auprès de clients liés à l'économie angolaise et s'est dit optimiste quant à l'avenir du pays.

Défis à relever pour attirer davantage d'investissements

Malgré les progrès remarquables réalisés depuis 2003, notamment aux niveaux réglementaire et institutionnel et en matière de soutien aux investisseurs, Alberto Galhardo Simões a souligné les préoccupations liées au taux de change, telles que le rapatriement des dividendes, les paiements internationaux et les retards dans ces procédures.

Il a mentionné les réformes de libéralisation du taux de change qui ont transféré les opérations aux banques commerciales, tout en insistant sur la nécessité d'améliorer le système judiciaire afin de garantir aux investisseurs la possibilité de faire valoir leurs droits.

L'impact du régime de change sur le rapatriement des dividendes, les paiements internationaux et les délais associés, malgré la libéralisation du taux de change via les banques commerciales, a également été abordé lors de l'événement, selon l'intervenant.

Pour sa part, l'ancien président de l'Union des capitales lusophones (UCCLA), Vitor Ramalho, a déclaré avoir mieux compris la situation après avoir entendu, lors de la conférence susmentionnée, l'intervention du ministre d'État à la coordination économique, José de Lima Massano.

Il a jugé important, dans le contexte actuel d'incertitude mondiale, de savoir que « l'Angola prend des mesures prudentes » concernant son économie, notamment en matière de diversification.

Il a souligné que le ministre José de Lima Massano avait clairement expliqué le processus mis en oeuvre pour surmonter les défis que rencontre le pays en matière de diversification économique.

« J'y vois plus clair, et ces initiatives sont très louables, d'autant plus que le Portugal a une grande expérience et une profonde affection pour l'Angola et peut apporter une contribution significative à la coopération, notamment grâce aux entrepreneurs présents sur place et à l'étranger », a-t-il insisté.

Assunção Cristas, juriste et ancienne ministre portugaise de l'Agriculture, de la Mer, de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, a déclaré faire sienne la position du ministre d'État, José Massano, concernant l'importance de la diversification économique en Angola.

Elle a estimé que des progrès sont en cours, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire et de la logistique, ainsi que dans le développement du tourisme en Angola, contribuant à faire de l'État une destination plus attractive.

La conférence « Radar Africa - Les perspectives de l'Angola » constitue une plateforme stratégique de réflexion, de débat et de projection sur l'avenir économique et institutionnel du pays dans le contexte africain et mondial.

Cet événement, qui a réuni 250 personnes, parmi lesquelles des décideurs, des chefs d'entreprise et des experts, avait pour principal intervenant le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.

L'ambassadrice d'Angola au Portugal, Maria de Jesus Ferreira, ainsi que des chefs d'entreprise portugais et angolais, et d'autres personnalités, ont également assisté à la conférence.