Angola: Basketball - Petro écrase Interclube

Luanda — Petro de Luanda a infligé une défaite cinglante à Interclube, s'imposant 106-79 lors de la 7e journée de la phase retour de la Ligue masculine senior de basketball Unitel, disputée au pavillon ISPTEC.

L'ailier Glofate Buiamba, avec 18 points, a été le meilleur marqueur de la rencontre.

Les Tricolores ont débuté la rencontre sans Childe Dundão dans leur cinq de départ, laissant le poste de meneur à Gerson Domingos, qui a mené son équipe à la victoire (16-11) à trois minutes de la fin du premier quart-temps.

Avec Childe sur le terrain, les champions nationaux ont porté leur avance à 26-17 après seulement 10 minutes.

Au quatrième quart-temps, l'Interclube est parvenu à réduire l'écart à six points (23-29), mais les joueurs de Petro ont retrouvé leur efficacité offensive et ont porté le score à 47-37 à la mi-temps.

Après la pause, l'Inter a réussi à mieux faire circuler le ballon, forçant Petro à commettre plusieurs fautes, mais restait mené de 10 points (65-75) au troisième quart-temps.

Dans le dernier quart-temps, l'expérience des Tricolores leur a permis de remporter le dernier quart-temps sur le score de 100 points (106-79).

Petro de Luanda : Gerson Domingos (09), Cléusio Castro (13), Glofate Buiamba (18), Javion Blake (08), Milton Valente (09), Yanick Moreira (11), Eduardo Simão (02), Childe Dundão (14), Kacuol Jok (00), Abubakar Gakou (12), Gerson Gonçalves (10) et José Nseka (00).

Entraîneur : Sérgio Valdeomillos

Interclube : Timóteo Txin (13), Levy Miguel (06), Wilson Cassav (12), Elmer Félix (06), Luís Nunes (15), Gelson Calunga (08), Gelson Varandas (02), Valdir Manuel (10), Edvaldo Simão (06), Cley Cabanga (01), João Cardoso (00) et Jonatan Feliciano (00).

Entraîneur : Cesaltino Reis.