Afrique Australe: L'Angola salue la contribution de Kenneth Kaunda à la libération de la région

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Zambie, Albino Malungo, a salué vendredi à Lusaka la contribution du premier président zambien, Kenneth Kaunda, qui a transformé le pays en un refuge pour les guérilleros des mouvements de libération luttant contre le pouvoir colonial en Afrique australe, notamment les Angolais.

S'exprimant lors du lancement officiel des commémorations marquant le 50e anniversaire de la contribution du fondateur de la Zambie à la paix, à la libération et à la stabilité régionale en Afrique australe, il a souligné que la Zambie avait offert asile et soutien aux combattants de la liberté originaires de pays comme l'Angola, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Mozambique.

La cérémonie, ouverte par le ministre zambien du Tourisme et des Arts, Rodney Sikumba, a mis en lumière l'engagement de Kenneth Kaunda en faveur de la paix, ainsi que son soutien politique et son rôle de fervent défenseur de l'unité et de la diplomatie africaines, notamment en tant que président de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), devenue depuis l'Union africaine, où il a promu le dialogue et la coopération entre les États africains.

Le programme commémorant les 50 ans de la contribution de Kenneth Kaunda à la paix en Afrique australe était co-organisé par le ministère du Tourisme et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Sous le thème « 50 ans de la contribution de Kenneth David Kaunda à la paix en Afrique australe », l'événement, qui s'est tenu au Musée national de Lusaka, proposait des expositions photographiques, des vidéos, des témoignages sur le leadership du dirigeant africain, et bien plus encore.