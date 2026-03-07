Angola: Le SME avec une capacité de délivrer 14 000 passeports/semaine

Luanda — Le Service de migration et étrangers (SME) a la capacité d'émettre plus de 14.000 passeports par semaine, dans le cadre de la modernisation des structures de cet organe, a informé vendredi, à Luanda, le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem.

S'adressant à la presse à l'issue de l'acte formel d'émission du passeport électronique angolais, dirigé par le chef de l'État, João Lourenço, le dirigeant a assuré que, avec la modernisation de l'organe, il est désormais possible d'accélérer et de résoudre définitivement la situation qui gêne les citoyens quant à la délivrance de ce document.

Selon le ministre Manuel Homem, la mise en oeuvre de la nouvelle dynamique pourrait permettre la délivrance d'un passeport dans les 24 ou 48 heures.

Quant à l'émergence de nouveaux centres d'émission de passeports, il a justifié qu'elle n'était pas nécessaire dans cette première phase, car les deux infrastructures existantes dans les provinces de Luanda et de Huambo ont une capacité installée pour répondre à la demande.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre de l'Intérieur a souligné que l'acte qui a marqué le début de la délivrance du passeport électronique angolais représente le point culminant d'un processus entamé en 2021, celui de concrétiser cette technologie devenue une exigence dans le contexte international.

Le dirigeant l'a considéré comme un changement de paradigme par rapport aux préoccupations des citoyens dans l'émission de documents de voyage.

Le ministre a expliqué qu'il existe actuellement plus de 63.000 demandes de délivrance de passeports qui, en raison de l'infrastructure technologique, l'organe n'était pas en mesure de répondre aux demandes des citoyens dans les délais.

Le passeport électronique angolais, présenté officiellement le 16 décembre 2025, à Luanda, représente un gain considérable pour l'État angolais et pour l'augmentation de la crédibilité internationale de l'Angola.

En conséquence, la mise en oeuvre du passeport électronique a permis l'entrée de l'Angola dans le répertoire des clés publiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dont la cérémonie officielle de remise des clés publiques et de certification s'est tenue à Montréal, au Canada, le 5 novembre 2025.