Sénégal: Aminata Mbaye, fondatrice de la marque Wuré - L'entrepreneure qui démaquille la beauté des peaux noires

Ingénieure de formation, Aminata Mbaye a longtemps évolué dans l'univers exigeant des télécommunications avant d'opérer un virage inattendu. Frustrée par le manque de produits adaptés aux peaux noires en France, cette entrepreneure sénégalaise a créé Wuré, une marque de maquillage pensée pour les carnations longtemps ignorées par l'industrie cosmétique.

Aminata Mbaye est d'une beauté déconcertante. Son visage ne porte aucun artifice. C'est en toute simplicité qu'elle nous reçoit chez elle aux Maristes. Rien ne laisse présager que la jeune femme est la fondatrice de la marque de cosmétiques Wuré. Cette entrepreneure sénégalaise installée en France a transformé une frustration personnelle en projet entrepreneurial, en créant des produits pensés pour les peaux noires.

Née et ayant grandi au Sénégal, Amina Mbaye quitte son pays à 18 ans pour poursuivre ses études en France. Son ambition est déjà claire : travailler dans les télécommunications, un secteur alors très prisé par les étudiants. « Avant même d'avoir le bac, je savais ce que je voulais faire : les télécoms. C'était le secteur dont tous les étudiants rêvaient », confie-t-elle.

La jeune femme suit un parcours technique, avec un baccalauréat en électronique, électrotechnique et automatisme, avant d'intégrer l'Institut Mines-Télécom, Saint-Étienne. Elle y obtient un diplôme d'ingénieure spécialisée en réseaux et télécommunications. Sa carrière débute dans le secteur des télécommunications, chez Completel, alors filiale de Numéricâble, ensuite rachetée par SFR.

Elle rejoint ensuite un cabinet de conseil en stratégie IT, où elle accompagne pendant cinq ans de grandes entreprises, notamment du CAC 40, sur des projets de transformation de systèmes d'information ou d'appels d'offres réseaux. Une expérience particulièrement intense.

« On travaillait énormément. Il nous arrivait de finir à 4 ou 5 heures du matin, les week-ends, parfois même pendant les congés. Mais je ne regrette rien. Avant d'entreprendre, j'ai appris à travailler dur », affirme-t-elle. Aminata Mbaye finit par atterrir dans une société américaine, spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, où elle devient responsable de projets IT. Mais la pandémie de Covid-19 bouleverse cet équilibre.

Démasquer un potentiel

Le déclic survient lorsqu'elle contacte une marque française pour savoir si elle propose des produits adaptés aux peaux noires. « On m'a répondu qu'il n'y avait pas de marché pour les peaux noires », raconte-t-elle. Mais cela est loin de démoraliser la jeune femme qui flaire tout de suite le filon.

« J'ai créé la marque Wuré car je ne trouvais pas de produits adaptés à mon teint en France. Nous représentons 10 % de la population française. Soit le teint ne correspond pas, soit les produits ne sont pas très clean. Il y a beaucoup de silicone, etc. », confie-t-elle avec amertume.

Celle qui accorde beaucoup de soins à sa « peau sensible » avoue avoir du mal à trouver des produits naturels, cleans. « Je fais attention à ce que je mets sur ma peau, à la composition, etc. Et ce constat a agi comme un électrochoc », confie-t-elle.

Pourtant, entreprendre n'était pas un projet de départ. « Dans ma famille, on nous a appris à suivre un parcours classique : école, études, carrière. Je n'avais jamais envisagé l'entrepreneuriat », reconnaît-elle. Profitant du ralentissement lié au Covid et d'un retour de congé maternité, elle commence à structurer son idée. « Pendant deux ans, j'ai travaillé sur le projet avant de décider de le lancer réellement. »

La marque Wuré est créée en 2021 et officiellement lancée en septembre 2022. Juridiquement implantée en France, elle reste profondément inspirée par les racines sénégalaises de sa fondatrice. « C'est une marque française parce que les produits sont formulés et fabriqués en France. Mais elle est aussi inspirée de mes origines sénégalaises. », précise Aminata Mbaye.

Souvenirs d'enfance et innovation cosmétique

L'univers de la marque puise aussi dans les souvenirs d'enfance d'Amina Mbaye. « Le jeu d'awalé, auquel je jouais avec ma grand-mère, a inspiré l'identité visuelle de la marque », confie-t-elle.

Le premier produit développé est une BB crème destinée aux peaux foncées. Sa formulation, élaborée avec des laboratoires spécialisés, nécessite près de vingt mois de recherche et développement. « Créer un produit cosmétique prend du temps. La formulation peut durer entre 12 et 18 mois. Pour notre BB crème, il a fallu près de 20 mois. »

Depuis son lancement, la marque a élargi sa gamme avec une poudre libre et des huiles à lèvres. Tous les produits s'inscrivent dans une même philosophie : le « make-up soin ». « C'est du maquillage qui prend soin de la peau. Les produits sont hydratants et formulés avec des actifs naturels », explique l'entrepreneure.

Certains ingrédients proviennent également du continent africain, comme le baobab ou le marula, renforçant le lien entre innovation cosmétique et héritage culturel. Aujourd'hui, la marque propose volontairement une gamme courte. Une stratégie assumée par sa fondatrice. « Je préfère faire peu de produits, mais bien », résume Amina Mbaye, qui poursuit désormais une ambition claire : proposer des solutions de beauté adaptées aux femmes longtemps laissées à la marge de l'industrie cosmétique.