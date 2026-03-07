Sénégal: Tournoi qualificatif à la coupe du monde - Les Lionnes quittent Dakar, aujourd'hui, pour Porto Rico

L'équipe du Sénégal s'envolera, aujourd'hui samedi, à destination de San Juan, à Porto Rico où elle prendra part, du 11 au 17 mars, au tournoi qualificatif à la 20e édition de la Coupe du monde féminine de basket. Les Lionnes ont bouclé, vendredi, quatre jours de préparation à Dakar.

Les Lionnes de basketball ont bouclé, hier vendredi au stadium Marius Ndiaye, leur préparation en direction du tournoi de qualification à la Coupe du monde 2026 en Allemagne. Cheikh Sarr et son effectif s'envolent aujourd'hui pour Porto Rico où se disputera la compétition. L'occasion pour le sélectionneur national de revoir surtout les plans de son groupe, dont il sortira 12 joueuses devant faire le déplacement.

Dans la matinée, le coach a procédé à des phases techniques avec, à la conclusion, un match pour disséquer les qualités des unes et des autres. Surtout la forme des joueuses qui doivent être au top niveau. Même si, en cette période de ramadan, certaines s'accrochent au jeûne dans des conditions difficiles de préparation.

Le sélectionneur national fait avec ces aléas tout en appelant à la conscience de ses joueuses. Dans la soirée, ce stage s'est terminé avec un match amical contre une sélection de joueurs cadets pour une revue globale d'effectif et de stratégies. Mais il faut noter que la préparation s'est bien passée avec une ambiance et une envie des joueuses d'aller chercher un résultat à San Juan où le groupe B des qualifications sera en lice. Porto Rico, pays hôte, accueillera les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne, l'Italie et le Sénégal.

Les Lionnes démarrent leur tournoi, le mercredi 11 mars, par un face-à-face avec les États-Unis à 21 heures GMT. Une entrée en matière difficile en perspective pour les Lionnes face aux Américaines. Les protégées de Cheikh Sarr auront à coeur de se lancer dans la bataille de Porto Rico pour chercher l'une des trois places qualificatives pour le tournoi allemand.