Sénégal: Jubbanti Koom - Ourossogui se mobilise pour l'autonomisation économique des femmes

7 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

Afin de renforcer la mobilisation des femmes autour des enjeux d'autonomisation économique à Ourossogui, dans la dynamique du Jubbanti Koom le pôle nord-est Matam a été mobilisé lors de la Semaine nationale de la femme en début du mois de mars.

La Caravane de la Semaine nationale de la Femme a fait escale, le 6 mars 2026, à Ourossogui, dans la région de Matam, dans le cadre de l'étape consacrée au pôle territorial Nord-Est. Cette phase s'inscrit, selon une note de la tutelle publiée samedi, dans la continuité du périple national engagé après Mbour, Diourbel, Kaolack, Sédhiou et Kédougou, visant à renforcer la mobilisation des femmes autour des enjeux d'autonomisation économique.

Cheffe de file de cette caravane, la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a mis en exergue les importantes potentialités économiques de la région, notamment dans l'agriculture irriguée, le maraîchage, la production rizicole et l'élevage.

Sur ce, elle a rappelé que son département met en oeuvre le Programme national d'autonomisation des femmes, doté de 28,8 milliards de francs CFA. Ainsi, la ministre a invité les organisations féminines à renforcer la structuration et la formalisation de leurs activités afin de faciliter leur accès aux marchés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plus de 76 000 ménages inscrits au Registre national unique

Elle a également souligné l'importance de la Bourse de sécurité familiale dans la politique nationale de protection sociale. Dans la région de Matam, plus de 76 000 ménages sont inscrits au Registre national unique. Ce qui permet de mieux orienter les interventions publiques vers les populations les plus vulnérables et de favoriser l'inclusion économique, notamment des femmes.

À travers cette étape du pôle Nord-Est-Matam, la Caravane de la Semaine nationale de la Femme compte poursuivre sa mobilisation territoriale avant la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, prévue le 8 mars 2026 à l'esplanade du Grand Théâtre à Dakar.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.