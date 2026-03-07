Guédiawaye — La présidente de l'ONG J-GEN (femme), Maimouna Astou Yade, a jugé (banlieue de Dakar) a magnifié, samedi, à Guédiawaye (banlieue de Dakar) l'apport" extrêmement important" des organisations communautaires de base (OCB) dans la lutte pour la protection et la promotion des droits des femmes, en étroite collaboration avec les collectivités territoriales.

"Nous disons qu'il est aujourd'hui extrêmement important que les organisations communautaires de base travaillent en étroite collaboration avec les Collectivités territoriales pour promouvoir les droits des femmes", a-t-elle notamment déclaré.

Elle intervenait à l'occasion d'un rassemblement, organisé au stade Amadou Barry de Guédiawaye par l'ONG J-GEN, en prélude de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 08 mars.

Cette rencontre centrée sur le thème : "Droits, justice, action pour toutes les femmes et les filles", a enregistré la participation des communautés locales, des partenaires institutionnels, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des femmes et jeunes venus des cinq départements de la région de Dakar.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous avons organisé cette mobilisation citoyenne à Guédiawaye dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes pour promouvoir les acquis des femmes, leurs droits et défis de protection", a expliqué Mme Yade.

Elle a ajouté que ce rassemblement a été une occasion de magnifier la dynamique citoyenne communautaire de promotion et de protection des droits des femmes.

"Notre organisation considère que le changement viendra forcément d'une étroite collaboration entre collectivités territoriales et organisations communautaires de base", a-t-elle fait valoir, saluant la participation de la ville de Guédiawaye et ses cinq communes d'arrondissement".

Maimouna Astou Yade a longuement plaidé à cette occasion pour un accès plus accru des femmes aux opportunités et ressources économiques afin de mener convenablement leurs actions et activités de développement dans les terroirs.

"L'accès aux opportunités et ressources économiques, sont parmi les indicateurs clés en matière d'égalité du genre", a-t-elle rappelé, soutenant que l'accès aux opportunités et aux ressources financières, représente un grand avancement pour les femmes.