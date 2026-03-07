Sénégal: Dagana - La députée Mariama Diamanka appelle à la mobilisation contre les violences basées sur le genre

Nder (Gnith) — L'honorable Mariama Diamanka, députée du département de Dagana (groupe PASTEF), a lancé, samedi, un appel fort à la mobilisation contre les violences basées sur le genre (VBG).

"Soyons lucides, les violences basées sur le genre, les inégalités et les barrières invisibles persistent dans nos sociétés. Il est temps de faire face aux violences basées sur le genre (VBG)", a-t-elle dit.

Elle s'exprimait lors de la cérémonie 2026 de +talatay Nder+, un événement qui commémore le sacrifice héroïque du 7 mars 1820, où des femmes du royaume du Walo (Sénégal) se sont immolées par le feu pour échapper à l'esclavage et préserver leur dignité face aux envahisseurs Maures.

Cette journée d'hommage qui s'est tenue en présence de Yassine Fall, ministre de la Justice, Garde des sceaux, et de sa collègue en charge de la Famille, de l'action sociale et des solidarités, Maimouna Dièye, rappelle la résistance, l'honneur et le rôle historique des femmes contre les envahisseurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La parlementaire a souligné que les femmes ont toujours été des actrices de développement et de courage, citant en exemple les femmes du Walo, connues pour leur courage et leur engagement dans l'histoire du pays.

"L'héritage historique de +talatay Nder+ doit continuer d'inspirer les générations actuelles et futures", a-t-elle plaidé, soulignant que la dignité ne se négocie pas de même que la liberté ou encore l'honneur.

Mariama Diamanka a souligné qu'en dépit des progrès réalisés dans la lutte contre les VBG, les violences, les inégalités et les obstacles persistent encore, constituant ainsi des défis majeurs pour les femmes.

Elle a également plaidé en faveur d'un engagement accru pour l'élimination des VBG, le renforcement de la justice et de la promotion d'une égalité réelle entre femmes et hommes.

Le Sénégal à l'instar de la communauté mondiale célèbre, ce dimanche, la Journée internationale des droits des femmes.