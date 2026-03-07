Sénégal: Eliminatoires mondial féminin 2026 - Cheikh Sarr dévoile une liste de 13 joueuses

7 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, Cheikh Sarr, a publié une liste de 13 joueuses retenues pour le tournoi qualificatif de la Coupe du monde féminine de basket FIBA 2026, qui se déroulera du 11 au 17 mars 2026 à San Juan (Porto Rico).

Les Lionnes ont bouclé vendredi leur stage de préparation à Dakar au stadium Marius Ndiaye sous la direction du sélectionneur Cheikh Sarr.

Le Sénégal évoluera dans le groupe B, aux côtés de la Nouvelle-Zélande, du Porto Rico, des États-Unis, de l'Espagne et de l'Italie.

Pour décrocher le billet de participation à la phase finale de la Coupe du monde féminine FIBA 2026 prévue à Berlin, les équipes en lice devront terminer à l'une des trois premières places des quatre tournois qualificatifs.

Les rencontres se disputeront selon le format +round-robin+, où chaque équipe affronte l'ensemble des équipes de son groupe, avec cinq matchs au total.

Au total, onze places restent à pourvoir pour la phase finale de cette compétition qui réunira 16 nations.

Le pays hôte, l'Allemagne, ainsi que les vainqueurs des Coupes continentales féminines FIBA 2025, à savoir, l'Australie, la Belgique, le Nigéria et les États-Unis, sont déjà qualifiés pour la phase finale, mais participeront néanmoins aux tournois qualificatifs.

Liste des Lionnes sélectionnées :

Victorine Thiaw (Tournefeuille Basket /France), Marie Diamé (Roche Vendée Basket / France), Léna Timéra (Nice Cavigal Basket / France), Ndioma Kane (ZKK Cinkarna Celje / Slovénie), Yacine Diop (APR Rwanda / Rwanda), Mathilde Aicha Diop(Gdrar / Portugal), Aminata Ly (Sporting Bkennaya / Liban), Fatou Pouye (CB Sevilla / Espagne), Sabou Guèye (Providence College / USA), Néné Awa Ndiaye (Rutgers University / USA), Khadija Faye (IDK EUSKOTREN / Espagne), Sokhna Ndiaye (AS Montferrand Basket / France), Mame Khoudia Fall (ASC Ville de Dakar / Sénégal).

