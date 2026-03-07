Sénégal: Kaffrine - Des denrées alimentaires remises aux pensionnaires du LYNAQE

Kaffrine — Le secrétaire général du ministère de l'Education nationale, Pape Malick Ndao, a remis samedi, un important lot de denrées alimentaires aux élèves du Lycée Nation-Armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) de Kaffrine (centre) dans le but de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et d'alimentation, a constaté l'APS.

"Nous sommes ici au nom du ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy, pour remettre cet important lot de denrées alimentaires aux élèves du LYNAQE, afin d'améliorer leurs conditions de vie et d'apprentissage", a notamment déclaré M. Ndao.

Il intervenait lors de la cérémonie officielle de remise de ces vivres en présence de l'inspecteur d'académie (IA) de Kaffrine, Mamadou Niang, du directeur de l'Administration générale et de l'équipement (DAGE) du ministère de l'Education nationale, Makha Ndiome, ainsi que des élèves, enseignants, parents d'élèves et plusieurs personnalités de la région.

Le secrétaire général a indiqué qu'un arrêté permettant aux enseignants et encadreurs militaires et civils de LYNAQE de bénéficier d'indemnités et de primes spéciales a déjà été signé par les autorités compétentes.

Le commandant du LYNAQE de Kaffrine, le colonel Cheikhouna Dieng, s'est félicité de ce geste "généreux et symbolique" du ministère de l'Education nationale.

Concernant ce don de vivres, il a souligné qu'il arrive à point nommé pour soutenir et améliorer les conditions de vie des élèves pensionnaires de l'établissement d'excellence.

Les LYNAQE (Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité) sont des établissements d'excellence récemment créés au Sénégal pour transformer le système éducatif en alliant rigueur militaire et excellence académique