Congo-Kinshasa: L'APCSC lance l'audit technique et financier du programme sino-congolais

Le Gouvernement passe au scanner l'exécution du programme de coopération sino-congolais sur la période 2008-2024.

Son agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration (APCSC) a lancé, ce vendredi, l'audit technique et financier de ce vaste projet.

Devant la presse, le Directeur général de cette structure de l'Etat, Freddy Yodi Shembo indique que cette initiative vise à renforcer la transparence, la crédibilité et la redevabilité dans la mise en oeuvre du partenariat entre les parties chinoise et congolaise.

Il souligne que cet exercice doit couvrir l'ensemble de dimensions structurantes du programme sino-congolais, notamment les volets minier, infrastructurel, financier, fiscal et contractuel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A travers cet audit, le Gouvernement entend déterminer le niveau réel d'exécution du programme, précise Freddy Yodi Shembo.

Il se dit également convaincu que ce travail, ainsi que la certification intégrale des ressources minérales des permis d'exploitation n° 9681 et 9682, permettront à l'État congolais de disposer d'un tableau chiffré exact et opposable à toutes les parties.

Cet audit tire son fondement de l'avenant n°5, article 1eᣴ, alinéa 13, signé en 2023 dans le cadre de la renégociation du programme sino-congolais, explique le Directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration.

Pour rappel, dans ce partenariat signé en 2008, le consortium chinois s'était engagé à financer et construire en RDC des infrastructures de base : routes, hôpitaux, écoles en échange de droits d'exploitation sur certaines ressources minières congolaises, notamment le cuivre et le cobalt.