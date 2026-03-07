Sénégal: Fimela - 164 candidats à l'émigration irrégulière interpellés par la Gendarmerie

La Brigade territoriale de Fimela, dans la région de Fatick (centre), a intercepté, jeudi, dans l'après-midi, une pirogue transportant 164 candidats à l'immigration irrégulière au large de Djifer, a appris l'APS de source sécuritaire.

La pirogue est partie de la Gambie dans la soirée du lundi, vers 23 heures, pour rallier l'Espagne, indique un communiqué de la gendarmerie sur la base des témoignages des candidats.

"Arrivée au large de Saint-Louis, un des moteurs hors bord est tombé en panne, face à une mer agitée. Ils ont dû faire demi-tour. Une fois au large de Djifer, les quatre capitaines à bord, tous d'origine sénégalaise, ont trouvé une petite embarcation pour fuir, laissant les candidats avec la grande pirogue", détaille le texte.

Le communiqué révèle qu'un pêcheur sénégalais parmi eux a pris le relais pour sauver les candidats.

" Ce dernier, craignant une défaillance de l'embarcation, a conduit la pirogue jusqu'à dix kilomètres de Djifer où des pêcheurs les ont repérés et ont alerté la gendarmerie", rapporte la source.