Sénégal: LYNAQE - Le décret fixant les indemnités et les primes spéciales des enseignants signé

Le décret fixant les indemnités et les primes spéciales des enseignants des Lycées nation armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) a été signé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. L'annonce a été faite vendredi, par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, lors d'une audience accordée aux parents d'élèves des LYNAQE de Sédhiou et Kaffrine.

Pour améliorer les conditions de vie et d'apprentissage dans les Lycées Nation Armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) de Sédhiou et Kaffrine, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a reçu le vendredi 6 mars 2026 les représentants des parents d'élèves de ces deux établissements.

À cette occasion, le ministre a annoncé qu'un convoi spécial a été dépêché pour l'acheminement de vivres en quantité importante, pour garantir la continuité et la qualité du service de restauration.

« Sur le plan pédagogique, Moustapha Guirassy a annoncé la signature du décret fixant les indemnités et les primes spéciales des enseignants, une doléance longtemps posée pour sécuriser leurs parcours professionnels et stabiliser l'encadrement des élèves », renseigne un communiqué de la tutelle publié à la sortie de cette rencontre.

Au cours des échanges, poursuit le document, le ministre a invité les différents acteurs à une « communication responsable » sur la dimension symbolique des LYNAQE qui doivent rester des « sanctuaires de réussite ».

Il a ainsi rappelé les jalons importants posés avec l'accompagnement de la Banque mondiale à travers le Projet d'amélioration des performances du système éducatif (Papse). Il s'agit notamment des urgences d'intendance, du transport des élèves, de la maintenance des infrastructures,du renouvellement des équipements sportifs, entre autres.