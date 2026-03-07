Guinée: Katala 2025-2026 - Mme Savané Fatoumata Binta Diallo, fondatrice de Guinée First Rural et du magazine Agronews, parmi les nominés

L'entrepreneure agricole Mme Savané Fatoumata Binta Diallo, Fondatrice de la société Guinée First Rural (GFR) et du Magazine spécialisé "Agronews", figure parmi les personnalités nominées à la 9e édition de Katala 224 dans la catégorie Agriculture, Industrie et Commerce.

Le magazine Agronews et le site www.agronewsgn.com⁠, reconnus comme des outils de communication incontournables pour le monde rural en Guinée, mettent en lumière les initiatives agricoles, les producteurs et les opportunités du secteur.

À travers Guinée First Rural, qu'elle dirige depuis 2020, Fatoumata Binta Diallo développe des activités dans l'agriculture, l'élevage et la pêche, avec une approche basée sur la valorisation des chaînes de valeur agricoles.

Passionnée de l'agriculture, Mme Savané a une vision claire: faire d'Agronewsgn qui est un produit phare de GFR, une référence nationale en communication agricole, avant d'étendre progressivement son impact à l'échelle sous-régionale.

Avec pour mission d'être un pont entre la politique agricole de l'État et les acteurs du secteur, Agronewsgn se veut un acteur qui accompagne la transformation du secteur pour une information fiable, stratégique et accessible.

Cette nomination vient saluer le parcours d'une femme engagée dans le développement du monde rural et la promotion de l'agriculture guinéenne.

Créé en 2017, KATALA 224 est un mouvement citoyen qui récompense chaque année les Guinéens dont les initiatives contribuent au développement économique et social du pays. Pour cette 9e édition, l'événement met à l'honneur les « Refondateurs », ces acteurs engagés dans la transformation de la Guinée.