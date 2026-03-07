Guinée Equatoriale: La visite du Pape Léon XIV attire l'attention des médias internationaux sur le pays

Malabo — La visite apostolique du حape Léon XIV, prévue du 21 au 23 avril 2026, sera un événement historique pour la Guinée équatoriale. Les préparatifs battent leur plein dans ce pays qui attirera l'attention du monde entier.

D'après un communiqué diffusé par le Bureau de presse et d'image de la Vice-présidence de la République et reçu par l'Agence Fides, le gouvernement s'efforce de mettre en place une organisation efficace, compte tenu de l'ampleur de l'événement. Dans ce contexte, le 3 mars, le vice-président de la République, Teodoro Nguema Obiang Mangue, a rencontré le ministre de l'Information, de la Presse et de la Culture, Jerónimo Osa Osa Ekoro, en sa qualité de président de la sous-commission Presse et Image, afin d'examiner le plan de travail pour la couverture médiatique.

Le plan prévoit une couverture complète avant, pendant et après l'événement, avec l'utilisation de caméras fixes et mobiles, de drones, de camions de tournage et de centres de presse situés à des endroits stratégiques du pays. En outre, la Commission Presse et Image se chargera de la production audiovisuelle officielle de l'événement et, suivant les recommandations du Saint-Siège, organisera également un séminaire de formation pour les journalistes de différents pays, afin de favoriser l'utilisation appropriée des termes relatifs à la nature et à la mission de l'Église catholique et la description et la contextualisation correctes des actes liturgiques. Compte tenu de l'importance de l'événement, Obiang Mangue a souligné que toutes les structures et procédures nécessaires doivent être mises en place bien à l'avance.