Burkina Faso: Mois de la Femme 2026 - Les femmes de Gaoua ont leur périmètre maraîcher pour accélérer leur autonomisation

7 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Chargé de mission à la Présidence du Faso, M. Dominique CONOMBO, a procédé, ce mercredi 4 mars à Gaoua, au nom du Chef de l'État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, à la remise officielle d'un site maraîcher aux femmes de Gaoua, région du Djôrô.

Cette remise s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme et démontre la volonté politique du Chef de l'État d'oeuvrer à une véritable autonomisation de la femme au Burkina Faso. D'une superficie de 1,5 ha, ce site maraîcher, situé dans le quartier Bakonon de la commune de Gaoua, est équipé d'un forage haut débit, d'un château d'une capacité de 10 m3 et de huit bassins de retenue d'eau.

« Cette année, sur instruction du Président du Faso, nous avons voulu rompre avec les activités festives du 8-Mars et initier des projets structurants au profit des femmes. Ce périmètre va contribuer à l'autonomisation de la femme, à la sécurité alimentaire dans la région du Djôrô », indique M. CONOMBO. Il a invité les bénéficiaires à prendre bien soin de ce joyau qui vise à contribuer à l'épanouissement de la femme, véritable actrice de développement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La représentante des bénéficiaires, Mme Madeleine DA/KAMBOU, a salué la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ de travailler à mettre la femme au centre du développement à travers ces sites maraîchers. Pour elle, ce site va contribuer au bien-être économique des femmes, à l'auto prise en charge des femmes déplacées internes de Gaoua.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.