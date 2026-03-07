Ethiopie: Les faits marquants de la semaine

Addis-Abeba — Entre mémoire historique, diplomatie active et réformes nationales, l'Éthiopie a connu une semaine riche en événements marquants sur les plans politique, économique et international.

Dans un contexte mondial tendu, notamment au Moyen-Orient, le pays a mis en avant à la fois son héritage historique et ses ambitions de transformation.

La commémoration d'Adoua au coeur de la semaine

La célébration du 130e anniversaire de la victoire d'Adoua a dominé l'actualité nationale. Cette victoire historique, symbole de souveraineté et de résistance, continue d'inspirer l'identité nationale éthiopienne.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que cette victoire illustre la détermination du peuple éthiopien à défendre son indépendance malgré ses diversités culturelles et religieuses.

De son côté, le président Taye Atske Selassie a rappelé que l'esprit d'Adoua doit aujourd'hui servir de modèle pour renforcer l'unité nationale et promouvoir le développement économique et politique.

Renforcement des relations avec l'Azerbaïdjan

Sur le plan diplomatique, le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une visite officielle en Azerbaijan, où il s'est entretenu avec le président Ilham Aliyev.

Les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération couvrant notamment la défense, l'agriculture, les médias, la lutte contre la corruption et la promotion des investissements.

Les discussions ont également porté sur la collaboration autour de la future conférence climatique mondiale.

La délégation éthiopienne a visité des infrastructures stratégiques, dont le terminal énergétique de Sangachal et la zone économique d'Alat, afin d'explorer de nouvelles opportunités de coopération économique.

Dialogue national et défis politiques

Lors d'un entretien accordé à l'agence de presse nationale, Abiy Ahmed a insisté sur l'importance du dialogue pour résoudre les tensions politiques persistantes, notamment dans le nord du pays.

Selon lui, la stabilité durable ne peut être obtenue uniquement par la force militaire ou les mécanismes institutionnels, mais doit reposer sur le dialogue, le compromis et la recherche d'un consensus national.

Vers des élections plus technologiques

Les préparatifs des prochaines élections générales progressent également. Les autorités annoncent une modernisation importante du processus électoral grâce aux technologies numériques.

La présidente de la Commission électorale nationale indépendante, Melatwork Hailu, a indiqué que l'inscription des candidats et des électeurs sera largement digitalisée afin de renforcer la transparence et l'efficacité du processus.

Accélération des projets ferroviaires

Dans le domaine des infrastructures, l'Éthiopie poursuit l'expansion de son réseau ferroviaire.

La Société des chemins de fer éthio-djiboutiens met notamment en avant la participation croissante d'ingénieurs et de techniciens locaux dans la réalisation des projets.

Ces investissements visent à améliorer la logistique nationale, réduire les coûts de transport et renforcer le rôle du pays comme hub régional de transport.

Entre héritage et transformation

Au final, cette semaine illustre la volonté de l'Éthiopie de concilier mémoire historique et modernisation.

Entre la célébration de la victoire d'Adoua, le renforcement des partenariats internationaux et les réformes internes, le pays poursuit ses efforts pour consolider son unité nationale et soutenir son développement.