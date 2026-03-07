Tunisie: Basket-super play-off - Demi-finale acte 2 - Le CA obligé de réagir

7 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Rafik EL HERGUEM

Mené 1-0 par la JSK, le CA tentera cet après-midi de revenir à 1-1. Les Aghlabides pousseront pour prendre option sur la qualification en finale. Dans le second match, l'USM semble favorite demain pour mener 2-0 contre l'ESS.

On enchaîne avec le deuxième match de la série des demi-finales du super play-off. Aujourd'hui, ce sera le match CA-JSK à la salle Gorjani avec déjà un avantage de 1-0 pour une surprenante JSK qui a gagné avec mérite le premier match.

Les équipiers de Marnaoui sont donc avertis, ils doivent gagner pour revenir à 1-1 avant de se rendre à Kairouan pour jouer deux matches. Le CA, grand favori pour le titre de champion, doit se rendre à l'évidence que tout se joue sur le parquet et non sur le papier.

Abada, Hdidane, Gannouni, Dixon, Marnaoui, Chennoufi, Jamal, Saada, Jaouadi, tous des joueurs de métier, n'ont plus droit à l'erreur. Ce n'est pas leur première défaite de la saison, mais c'est la première à Gorjani avec des signes de distraction et de fébrilité défensive (retard sur les duels, rotation faible) et aussi d'inefficacité offensive. La JSK, elle, joue sans pression, et son basket mobile et avec beaucoup d'incursions et de mouvements sans ballon pour créer des espaces, a gêné le CA. Hammi, Mnaffed, Jackson, Chihi, Makhlouf et Chabbouh ont été irréprochables. Vont-ils rééditer l'exploit ?

Demain, on s'attend à un duel moins équilibré entre l'USM et l'ESS. Au premier match, l'écart était important en faveur d'une USM solide et intenable dans les tirs à distance. ,

L'Etoile, malgré les efforts de Simi, Ben Tahar ou Elahi n'était pas compacte. L'USM de Jaziri, de Franklin Troy ( quelle adresse), Addami, Lahiani et Ben Yahia veut mener 2-0 et prendre option avant de jouer le prochain match. Les deux matches commencent à 14h00.

