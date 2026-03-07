Tunisie: Fermeture de l'usine STIP à Menzel Bourguiba - 130 employés se retrouvent au chômage

Fermeture de l'usine STIP à Menzel Bourguiba : 130 employés se retrouvent au chômage

La filiale de la Société Tunisienne des Industries du Pneumatique (STIP) à Menzel Bourguiba a décidé de fermer définitivement son usine, entraînant la mise au chômage de 130 ouvriers et ouvrières, selon des informations rapportées par le correspondant de Radio IFM à Bizerte.

La députée à l'Assemblée des représentants du peuple, Majda Oergui, a confirmé la décision et a appelé le président de la République Kaïs Saïed, , à intervenir en faveur des travailleurs concernés.

Dans une vidéo publiée sur sa page sur les réseaux sociaux, elle a demandé une action pour examiner leur situation.

La STIP, opère dans le secteur automobile, notamment dans la fabrication et la commercialisation de pneus en caoutchouc. Fondée en 1980, l'entreprise dispose de deux unités de production situées à Menzel Bourguiba et à Msaken.