Tunisie: Fermeture de l'usine STIP à Menzel Bourguiba - 130 employés se retrouvent au chômage

7 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Fermeture de l'usine STIP à Menzel Bourguiba : 130 employés se retrouvent au chômage

La filiale de la Société Tunisienne des Industries du Pneumatique (STIP) à Menzel Bourguiba a décidé de fermer définitivement son usine, entraînant la mise au chômage de 130 ouvriers et ouvrières, selon des informations rapportées par le correspondant de Radio IFM à Bizerte.

La députée à l'Assemblée des représentants du peuple, Majda Oergui, a confirmé la décision et a appelé le président de la République Kaïs Saïed, , à intervenir en faveur des travailleurs concernés.

Dans une vidéo publiée sur sa page sur les réseaux sociaux, elle a demandé une action pour examiner leur situation.

La STIP, opère dans le secteur automobile, notamment dans la fabrication et la commercialisation de pneus en caoutchouc. Fondée en 1980, l'entreprise dispose de deux unités de production situées à Menzel Bourguiba et à Msaken.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.