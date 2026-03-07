Tunisie: Plus de 14.000 affaires liées aux stupéfiants enregistrées en 2025

7 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Les affaires judiciaires liées aux stupéfiants (trafic et consommation) ont atteint 14.300 dossiers en 2025 en Tunisie, ayant conduit à l'arrestation de 20.289 personnes, selon des statistiques communiquées samedi par le ministère de l'Intérieur.

Les saisies réalisées dans ce cadre ont porté sur 408.270 kg de cannabis, 479.830 comprimés psychotropes, 146,76 kg de cocaïne et 751,25 grammes d'héroïne, a précisé la même source à l'agence TAP.

Au total, les unités sécuritaires ont enregistré 181.998 affaires judiciaires en 2025 dans le cadre de la lutte contre la criminalité, aboutissant à l'arrestation de 69.164 personnes.

Le ministère a également indiqué que 132.000 campagnes sécuritaires ont été menées autour d'institutions sensibles, de stations de transport public et d'établissements éducatifs, permettant l'arrestation de plus de 217.000 personnes recherchées.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.