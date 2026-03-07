Tunisie: Plus de 14.000 affaires liées aux stupéfiants enregistrées en 2025

Les affaires judiciaires liées aux stupéfiants (trafic et consommation) ont atteint 14.300 dossiers en 2025 en Tunisie, ayant conduit à l'arrestation de 20.289 personnes, selon des statistiques communiquées samedi par le ministère de l'Intérieur.

Les saisies réalisées dans ce cadre ont porté sur 408.270 kg de cannabis, 479.830 comprimés psychotropes, 146,76 kg de cocaïne et 751,25 grammes d'héroïne, a précisé la même source à l'agence TAP.

Au total, les unités sécuritaires ont enregistré 181.998 affaires judiciaires en 2025 dans le cadre de la lutte contre la criminalité, aboutissant à l'arrestation de 69.164 personnes.

Le ministère a également indiqué que 132.000 campagnes sécuritaires ont été menées autour d'institutions sensibles, de stations de transport public et d'établissements éducatifs, permettant l'arrestation de plus de 217.000 personnes recherchées.