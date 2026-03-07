Tunisie: Facturation électronique - Lancement d'une plateforme d'adhésion le 30 mars 2026

Des représentants du ministère des Finances ont annoncé le lancement, le 30 mars 2026, d'une plateforme visant à faciliter l'adhésion des prestataires de services au système de facturation électronique.

Lors d'une audition tenue, jeudi, par la commission des finances et du budget à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), les cadres du ministère ont souligné que le coût de la facturation électronique demeure inférieur à celui du format papier, tout en offrant des avantages majeurs en termes d'archivage des documents et de simplification des procédures administratives.

Concernant l'application de ce dispositif aux professions libérales, les représentants du ministère ont précisé que le système a été adapté aux spécificités de ces activités à travers l'émission de notes d'honoraires, ajoutant que des mesures techniques et matérielles seront prises pour accompagner les personnes assujetties au régime papier dans leur transition vers le numérique.

Sur le plan du rendement financier, le département ministériel a expliqué que le flux de données généré par la facturation électronique permettra aux services fiscaux de réaliser les audits nécessaires pour garantir l'équité fiscale et renforcer les ressources de l'État.

L'accent a été mis sur le fait que la transformation digitale constitue un levier indispensable pour lutter contre l'évasion fiscale.

Les intervenants ont rappelé que l'adhésion au système est une obligation légale incombant aux contribuables, tout en précisant que le ministère a déjà mené plusieurs campagnes de sensibilisation à cet effet.

Bien que le système de facturation électronique ait été instauré dès 2016 sur une base volontaire, les responsables ont estimé qu'il est d'ores et déjà impératif de développer ses performances afin de réduire la fraude fiscale et l'économie informelle, tout en assurant la transparence des transactions financières et commerciales pour optimiser la mobilisation des recettes publiques.