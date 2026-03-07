Tunisie: Pourquoi - Battre le fer pendant qu'il est chaud

7 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

A la gare des chemins de fer de Mégrine, un citoyen a pris possession des lieux avec armes et bagages.

Non seulement, il y a installé son lit, mais, de plus, il y stocke toutes ses affaires et ses «outils» de travail.

Cela va des cartons, des bouteilles en plastique jusqu'à d'autres objets plus ou moins disparates.

Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que cela n'a pas l'air d'attirer l'attention de qui de droit.

Et à moins d'une réaction -- et l'effet de propagation aidant --, et à ce rythme-là, toutes les gares seront bientôt squattées.

Et à ce moment-là, ce sera plus dur de déloger ces squatteurs.

