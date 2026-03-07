Tunisie: Bab El Khadra - Plaque tournante des soirées ramadanesques

Loin de la guerre à Gaza et du conflit en Iran, Mounir savoure un Sandwich merguez à Bab el khadra, quartier de la capitale tunisienne connu pour son ambiance ramadanesque nocturne particulière.

Mounir habite le quartier depuis qu'il est petit, il connaît bien ses ruelles, un peu son histoire et les personnages qui l'ont marqué d'une manière ou d'une autre, il n'est pas indifférent à ce qui se passe dans le monde mais il tente comme beaucoup de ses concitoyens qui viennent chaque soir à Bab el khadra de se divertir comme il peut et de profiter de l'ambiance ramadanesque spécifique à ce quartier qui vous fait voyager dans le temps de part ses bâtiments anciens souvent effrités et ses lumières vaporeuses.

A peine une ou deux heures après la rupture du jeûne, les gens commencent à affluer vers la place où les vendeurs de sandwichs, de jus et autres boissons chaudes ont déjà installé leurs stands.

Il s'agit d'habitants du quartier mais aussi de personnes qui viennent spécialement pour découvrir l'ambiance dont tout monde parle, déclare Rafiaâ qui préparait son étal où elle propose des sandwichs chauds à base de poulet, boulettes ou merguez.

Rafiaâ est nouvelle dans le métier, c'est sa première année, ce projet lui permet de se faire un peu d'argent.

Les odeurs et la fumée des grillades emplissent les airs et se mélangent avec celles des narguilés du café de la place.

Outre les baraques qui proposent différentes sortes de sandwichs à base de grillades et à des prix très abordables, des étals proposent du thé à la menthe et aux fruits secs, des jus, des boissons gazeuses...

C'est depuis 2009 et surtout après la révolution soit en 2012 que le quartier est devenu une plaque tournante des nuits ramadanesques de la capitale, explique Samir le propriétaire d'un commerce de la place.

Au début, il y avait à peine six baraques qui vendaient des sandwichs et du Sorgho chaud pour les veilleurs qui veulent prendre le "Shour" avant de rentrer.

L'affluence et le succès connu par ces derniers dont certains sont devenus de vrais stars de la street food a motivé plusieurs autres à suivre leur exemple et à faire de même, chaque année il ya un peu plus de baraques, affirme Samir ajoutant que les rues restent animées jusqu'à l'heure du shour.

Édifiée vers 13h20 sous la forme d'une simple arche, la porte de Bab El Khadra fût durant des siècles le point d'entrée dans la ville des animaux et produits agricoles provenant des zones rurales.

La vie était très animée dans les ruelles et les fondouks qui se trouvaient derrière elle. À l'extérieur s'étendaient des cultures maraîchères et arbustives, d'où son nom.

C'est l'architecte français Raphaël Guy (1869-1918) qui a dessiné la nouvelle entrée (deux portes solidaires) en s'inspirant du modèle d'origine.