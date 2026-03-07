Tunisie: La Bsissa - Un allié nutritif pour le mois du jeûne

7 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Nadia CHAHED

Aliment emblématique du mois sacré, la Bsissa occupe une place de choix dans les traditions culinaires tunisiennes.

Durant le Ramadan, elle est présente sur toutes les tables, consommée diluée et fraîche elle altère la soif et revigore le corps.

Appréciée depuis des générations, elle fait aujourd'hui l'unanimité aussi bien auprès des médecins que de nos ancêtres qui la considéraient déjà comme un aliment complet, sain et sans risques pour l'organisme.

Riche, rassasiante et facile à préparer, la Bsissa constitue, en effet, une collation idéale pour affronter les longues journées de jeûne.

Généralement préparée à base de blé ou d'orge torréfié et moulu, auxquels on peut ajouter différentes graines et épices afin d'enrichir son goût et ses propriétés nutritionnelles, la Bsissa est consommée diluée ou en pâte selon les moments et les besoins.

Facile à transporter et à conserver, la Bsissa était autrefois recommandée lors des longs voyages ou du pèlerinage.

Aujourd'hui encore, beaucoup d'étudiants qui partent loin de leurs familles ou à l'étranger pensent à transporter dans leurs bagages au moins un pot de Bsissa.

Riches en glucides complexes, protéines végétales, fibres et minéraux essentiels (phosphore, calcium, magnésium et fer), la Bsissa possède plusieurs vertus reconnues pour la santé. Elle est en effet bénéfique pour la digestion grâce à sa richesse en fibres.

Sa faible teneur en lipides la rend adaptée aux personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires. Source d'énergie durable, idéale pour les sportifs ou les périodes de jeûne.

La Bsissa n'est pas seulement un aliment nutritif : c'est aussi un héritage culturel ancestral. Ses origines remonteraient à l'époque romaine, comme en témoignent certaines mosaïques anciennes représentant des préparations similaires.

