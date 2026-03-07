Cote d'Ivoire: JIF 2026 - Abobo au coeur d'un vaste appui économique aux femmes

À l'occasion de la célébration officielle de la 49e Journée internationale des droits de la femme, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a présidé ce samedi 7 mars 2026 une grande cérémonie à la Place ADO, dans la commune d'Abobo.

L'événement s'est tenu autour du thème national : « Justice pour toutes : agir pour les femmes et les filles en Côte d'Ivoire », mettant en lumière l'importance de l'égalité et de l'autonomisation féminine dans le développement du pays.

Devant une foule importante composée de membres du gouvernement, d'autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses, ainsi que de nombreuses femmes venues de divers quartiers de la commune, la Première Dame a rendu un vibrant hommage aux femmes ivoiriennes. Elle a salué leur courage, leur résilience et leur engagement quotidien dans la construction d'une Côte d'Ivoire plus prospère et solidaire.

« Cette journée est l'occasion de célébrer toutes ces femmes qui, par leur travail et leur détermination, participent activement au développement et au rayonnement de notre pays », a-t-elle déclaré.

Profitant de cette tribune, Dominique Ouattara a réaffirmé son engagement en faveur de l'autonomisation économique des femmes, notamment à travers le Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire. Dans ce cadre, elle a annoncé l'octroi d'une enveloppe additionnelle de 500 millions de FCFA au bénéfice des femmes d'Abobo. Grâce à ce nouveau financement, le montant total mobilisé par le FAFCI en faveur des femmes de cette commune s'élève désormais à 2,8 milliards de FCFA, destinés à soutenir leurs activités génératrices de revenus.

La cérémonie a également été marquée par la remise d'un important lot de matériels d'une valeur de 500 millions de FCFA ainsi que par un don en numéraire de plus de 13 millions de FCFA. Ces appuis visent à renforcer les capacités économiques des bénéficiaires et à contribuer à la lutte contre la pauvreté au sein des ménages.

En s'adressant particulièrement aux femmes d'Abobo, la Première Dame a exprimé sa volonté de continuer à les accompagner dans leurs initiatives entrepreneuriales et dans leur quête d'autonomie financière.

Pour Dominique Ouattara, investir dans les femmes constitue un levier essentiel pour bâtir une société plus juste et plus stable. « Lorsque nous agissons pour les femmes et les filles, nous agissons pour la paix, la stabilité et le développement durable de notre pays », a-t-elle insisté.

Cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme a ainsi été marquée par un message fort : celui d'un engagement renouvelé des autorités ivoiriennes en faveur de l'égalité des chances et du renforcement du rôle des femmes dans le développement national.