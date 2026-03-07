Cote d'Ivoire: Éducation nationale - La Deco lance des concours pour renforcer la gouvernance des établissements scolaires

La Direction des examens et concours (Deco) a lancé, le samedi 7 mars 2026, les épreuves écrites des concours stratégiques destinés à renforcer l'encadrement administratif et pédagogique du système éducatif ivoirien. La cérémonie s'est déroulée au lycée moderne de Cocody, à Abidjan, sous la conduite de Kadidiata Diarra Badji, directrice de la Deco.

Quatre évaluations majeures sont concernées par ce lancement : les concours de recrutement aux fonctions d'Adjoint au chef d'établissement (Ace) et d'Adjoint au directeur de Cafop (Adc), ainsi que les examens pédagogiques du Certificat d'aptitude pédagogique (Cap) et du Certificat élémentaire d'aptitude pédagogique (Ceap).

Les concours Ace et Adc visent à renforcer la gouvernance des structures éducatives en dotant collèges, lycées et centres de formation d'administrateurs compétents.

Au total, 331 candidats prennent part aux épreuves dans un centre unique situé au lycée moderne de Cocody. Dans le détail, 318 candidats sont en compétition pour 250 postes d'adjoint au chef d'établissement, tandis que 13 candidats briguent 10 postes d'adjoint au directeur de Cafop.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la directrice de la Deco, ces concours s'adressent principalement aux professeurs de lycée et aux enseignants des Cafop appelés à assumer des responsabilités administratives au sein des établissements scolaires.

Parallèlement, les examens pédagogiques du Cap et du Ceap constituent une étape importante dans la carrière des enseignants du préscolaire et du primaire. Pour le Cap, 221 candidats, dont 109 femmes et 112 hommes, ont été retenus. Quant au Ceap, 286 candidats, dont 186 femmes et 100 hommes, composent pour l'obtention de ce diplôme, qui ouvre la voie à une promotion interne vers les fonctions de direction d'école.

Les épreuves, composées notamment de dissertations et d'évaluations pratiques, se déroulent sur toute la journée. Les résultats d'admissibilité des concours administratifs sont attendus le 24 mars 2026, tandis que les résultats des examens pédagogiques sont prévus pour le 24 avril 2026.

Pour l'inspecteur général coordonnateur chargé de l'administration et de la vie scolaire au ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Ogou Marie-Reine, ces recrutements répondent à un enjeu crucial.

« Un système éducatif performant repose sur un vivier solide de ressources humaines. La sélection des adjoints vise à améliorer la gouvernance et l'efficacité de nos établissements », a-t-elle souligné.

À travers ces concours, le ministère de l'Éducation nationale poursuit sa dynamique de réforme visant à bâtir une école ivoirienne plus performante, mieux administrée et capable de garantir la réussite de tous les élèves.