Cote d'Ivoire: Facilitation de l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur - Le Ministère délégué et la Bni signent un partenariat

Le Ministre délégué chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, S.E.M. Adama Dosso, a procédé le vendredi 6 mars 2026, à la signature d'une convention cadre de collaboration entre son département ministériel et la Banque Nationale d'Investissement (Bni).

Selon la note d'information, cet accord vise à renforcer l'accompagnement financier des projets portés par les Ivoiriens de l'extérieur et à promouvoir leur contribution au développement économique national.

Dans son allocution, le Ministre Adama Dosso a rappelé que la diaspora ivoirienne constitue un levier essentiel pour la croissance et la transformation économique du pays, notamment grâce aux transferts financiers qu'elle effectue chaque année vers la Côte d'Ivoire.

La convention prévoit notamment la mise en place de produits et services bancaires spécifiques destinés aux Ivoiriens de l'extérieur ; l'accompagnement financier des projets d'investissement portés par la diaspora ; la promotion de l'éducation financière et le renforcement des capacités et la participation de la BNI aux forums et initiatives de mobilisation de la diaspora.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, le Directeur général de la Bni,Youssouf Fadiga, a réaffirmé l'engagement de l'institution à soutenir les actions du gouvernement visant à structurer et sécuriser les investissements de la diaspora.

À travers ce partenariat, le Gouvernement entend renforcer l'écosystème d'investissement des Ivoiriens de l'extérieur et orienter une partie de leurs ressources financières vers des projets productifs à forte valeur ajoutée.