Cote d'Ivoire: Plan d'eau lagunaire à Abidjan - 'Sur 56 000 hectares, 453,1 hectares ont été remblayés', révèle le DG des Affaires maritimes

Le colonel-major Julien Yao Kouassi, directeur général des Affaires maritimes (Dgam), était l'invité d'une émission dénommée « Nci 360 », le 1er mars 2026, au sujet du remblayage anarchique sur le bord lagunaire à Abidjan.

Il a saisi l'occasion pour éclairer les populations ivoiriennes sur ce fléau. « Sur les 56 000 hectares du plan d'eau, 453,1 hectares ont été remblayés, dont 69,5 hectares jugés irréguliers », a révélé le colonel-major. Cette information figure dans un communiqué du service de communication de la Dgam transmis à la rédaction le 6 mars 2026.

Au dire du directeur général, la Brigade spéciale de lutte contre le remblayage anarchique (Brisra), qu'il a mise en place en mars 2025, est à pied d'oeuvre pour endiguer le phénomène. À preuve, le déploiement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des 64 agents qui la composent a déjà permis de « geler des dizaines de sites illégaux et de soustraire plus de 70 hectares de domaines lagunaires à la prédation foncière ».

Pour le patron de la Dgam, l'objectif est de favoriser un développement urbain respectueux de l'environnement tout en garantissant « l'intégrité géomorphologique et biomorphologique de la lagune ». Pour ce faire, diverses autres actions sont menées pour y parvenir.

Lors de cette émission télévisée, le colonel-major Julien Yao Kouassi a rappelé la saisine du procureur de la République par le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, pour l'ouverture d'une enquête judiciaire. « Seule l'enquête en cours permettra d'établir les responsabilités », a-t-il fait savoir.