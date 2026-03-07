Cote d'Ivoire: Plan d'eau lagunaire à Abidjan - 'Sur 56 000 hectares, 453,1 hectares ont été remblayés', révèle le DG des Affaires maritimes

7 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edouard Koudou

Le colonel-major Julien Yao Kouassi, directeur général des Affaires maritimes (Dgam), était l'invité d'une émission dénommée « Nci 360 », le 1er mars 2026, au sujet du remblayage anarchique sur le bord lagunaire à Abidjan.

Il a saisi l'occasion pour éclairer les populations ivoiriennes sur ce fléau. « Sur les 56 000 hectares du plan d'eau, 453,1 hectares ont été remblayés, dont 69,5 hectares jugés irréguliers », a révélé le colonel-major. Cette information figure dans un communiqué du service de communication de la Dgam transmis à la rédaction le 6 mars 2026.

Au dire du directeur général, la Brigade spéciale de lutte contre le remblayage anarchique (Brisra), qu'il a mise en place en mars 2025, est à pied d'oeuvre pour endiguer le phénomène. À preuve, le déploiement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des 64 agents qui la composent a déjà permis de « geler des dizaines de sites illégaux et de soustraire plus de 70 hectares de domaines lagunaires à la prédation foncière ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le patron de la Dgam, l'objectif est de favoriser un développement urbain respectueux de l'environnement tout en garantissant « l'intégrité géomorphologique et biomorphologique de la lagune ». Pour ce faire, diverses autres actions sont menées pour y parvenir.

Lors de cette émission télévisée, le colonel-major Julien Yao Kouassi a rappelé la saisine du procureur de la République par le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, pour l'ouverture d'une enquête judiciaire. « Seule l'enquête en cours permettra d'établir les responsabilités », a-t-il fait savoir.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.