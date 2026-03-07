Cote d'Ivoire: Entreprises minières - Dr Brou Théodore analyse les mécanismes organisationnels expliquant le maintien des travailleurs communautaires

« Justice organisationnelle, reconnaissance au travail et ancrage organisationnel des travailleurs communautaires dans les entreprises minières ivoiriennes ». C'est le sujet qui a valu le titre de docteur en Sciences humaines et sociales à Brou Théodore, chef d'entreprise, consultant-formateur et ancien directeur des ressources humaines dans le secteur minier.

Il a soutenu sa thèse, qui s'inscrit dans le champ de la sociologie du travail et des organisations appliquée au secteur extractif, le 26 février 2026, à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB) de Yamoussoukro. L'impétrant a obtenu la mention très honorable.

À travers cette recherche, Dr Brou Théodore analyse les mécanismes organisationnels qui expliquent le maintien des travailleurs communautaires dans les entreprises minières, malgré un contexte parfois marqué par des tensions sociales. L'étude repose sur une approche méthodologique mixte combinant enquêtes quantitatives, entretiens et analyses statistiques.

Avant sa soutenance, Dr Brou Théodore a occupé plusieurs fonctions stratégiques en gestion des ressources humaines au sein de groupes industriels et miniers internationaux tels que Bouygues travaux publics (Dtp Mining), Endeavour Mining, Newcrest Mining et Olam International. Aujourd'hui gérant de Rehoboth Everlast Corporation (Revco), il intervient dans la consultance organisationnelle, la formation managériale et l'accompagnement des entreprises dans la structuration de leurs directions des ressources humaines.

Dr Brou Théodore est désormais spécialiste des questions de gestion des ressources humaines dans les secteurs minier et industriel en Afrique de l'Ouest, à la croisée de l'expertise académique et de la pratique stratégique des organisations.