Cote d'Ivoire: Cocody - Jean-Marc Yacé rassemble musulmans et chrétiens autour d'une rupture collective du jeûne

Dans un contexte marqué par la volonté de renforcer la cohésion sociale, le maire de Cocody, Jean-Marc Yacé, a organisé le vendredi 6 février 2026 une rupture collective du jeûne réunissant fidèles musulmans et chrétiens. La rencontre s'est tenue à la salle Mel Eg Théodore, à partir de 18 heures, dans une atmosphère de fraternité et de convivialité.

Cette initiative, placée sous le signe du vivre-ensemble, a rassemblé plusieurs responsables religieux, leaders communautaires et habitants de la commune, venus partager un moment de dialogue et de solidarité. Au-delà de la simple rupture du jeûne, l'événement s'est voulu un symbole fort d'unité entre les différentes communautés religieuses vivant à Cocody.

Prenant la parole à cette occasion, le maire Jean-Marc Yacé a salué l'esprit de fraternité qui a marqué la rencontre. Pour lui, ces moments de partage contribuent à renforcer les liens entre les populations et à consolider la paix au sein de la commune.

« Dans un esprit de fraternité, de dialogue et de solidarité, nous avons partagé un moment simple mais profondément symbolique », a-t-il déclaré, se réjouissant de voir musulmans et chrétiens se retrouver autour des mêmes valeurs de respect et de tolérance.

L'édile de Cocody a également insisté sur l'importance de préserver l'unité nationale face aux tentations de division. Selon lui, les différences religieuses ou ethniques ne doivent jamais constituer un facteur de séparation entre les Ivoiriens.

« C'est toujours beau de voir les fils et les filles d'une même Nation refuser d'être divisés par la religion ou l'ethnie, et au contraire saisir chaque occasion pour se rapprocher », a-t-il souligné.

À travers cette initiative, la municipalité de Cocody entend encourager les actions favorisant la cohésion sociale et le dialogue interreligieux. Pour Jean-Marc Yacé, la paix et l'unité nationale reposent avant tout sur la capacité des citoyens à cultiver le respect mutuel, le partage et la confiance.

La rencontre s'est achevée dans une ambiance conviviale, marquée par des échanges fraternels entre les participants. Le maire a, pour finir, adressé ses voeux de bonne poursuite de la période de jeûne à l'ensemble des fidèles.