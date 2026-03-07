Cote d'Ivoire: Collège moderne de Memni - Un établissement sans clôture, sans eau et sans électricité

« J'ai obtenu 14 de moyenne au premier trimestre. Mais depuis que mon frère, qui m'accompagnait à moto, est reparti à Abidjan, mes notes ont commencé à chuter. Je peine désormais à étudier. Parcourir à pied près de six kilomètres aller-retour m'épuise et je n'arrive plus à bien travailler », a confié Mlle Aké Céline, élève en classe de 4e au collège moderne de Memni, localité de la sous-préfecture d'Alépé, rencontrée dans la cour de l'établissement le mercredi 25 février 2026.

Le collège est situé à trois kilomètres du village, au bout d'un chemin poussiéreux. Il est dépourvu de clôture, d'électricité et même d'eau potable. Ce sont trois bâtiments construits par le Conseil régional de la Mé, ouverts sur la brousse, où chaque jour des centaines d'enfants viennent poursuivre leur quête d'un avenir meilleur.

Chaque jour, ils empruntent deux sentiers isolés pour rejoindre l'école. Leur trajet quotidien s'apparente à un véritable parcours d'obstacles. Ils affrontent la chaleur accablante, les animaux errants, les motos surgissant à vive allure et surtout la crainte d'avancer seuls sur des kilomètres.

Certains arrivent essoufflés, mais animés d'une détermination inébranlable. « Je suis habitué. Depuis la classe de 6e jusqu'à cette année en 4e, mes camarades et moi parcourons le même trajet. Il est vrai que cela est fatigant, mais cela reste préférable à fréquenter un établissement à Alépé ou à Montezo. Nous le faisons pour nous-mêmes, pour notre avenir. Je veux devenir un grand médecin pour soigner mes parents », a témoigné Julien Esso, élève en classe de 4e, rentrant au village avec trois de ses camarades, visiblement exténués.

Au sein du collège, les salles de classe, pourtant bien aérées, ne bénéficient que de la lumière du jour pour éclairer les cahiers des élèves. Sans électricité, aucun éclairage n'est possible, notamment lorsque le ciel s'assombrit. L'absence de clôture expose en outre l'établissement aux animaux errants, aux visiteurs imprévus et à divers dangers, dont la présence de reptiles.

Enseignants et élèves vivent chaque jour avec prudence et attentifs au moindre bruit derrière les salles de classe. Mais le problème le plus crucial demeure l'absence totale d'eau potable. Les élèves doivent quitter l'établissement pour aller s'approvisionner en eau dans un puits éloigné, au risque de contracter des maladies hydriques.

Chaque aller-retour leur fait perdre un temps précieux et met en péril leur santé. Malgré la soif, la fatigue et parfois la peur, ils reviennent chaque matin. Car ce collège de proximité, portant le nom de leur village, représente leur seule fenêtre ouverte sur un avenir meilleur.

Les élèves ne sont pas les seuls à dénoncer ces conditions. « L'école commence par un environnement psychologiquement rassurant. Or, l'accès même à l'établissement pose un problème. Les enfants parcourent trois kilomètres sur une route difficile, envahie par la broussaille. Nous craignons pour leur sécurité. L'école n'est pas protégée et nous sommes exposés à plusieurs dangers, notamment aux serpents », déplore Tioté Lacinan, enseignant d'anglais.

Le président du Coges, Okaigni Pierre, confirme ces difficultés : « À partir de 16 ou 17 heures, les enfants ont du mal à rentrer au village. Pour boire de l'eau, ils doivent se rendre jusqu'au village. Depuis l'ouverture du collège, nous subissons des vols répétés. Des jeunes ont emporté toute l'installation électrique », explique-t-il, tout en rappelant qu'en dépit de ces contraintes, le collège figure parmi les dix meilleurs établissements de la région de la Mé.

Des solutions provisoires envisagées

En attendant la mise en place de l'adduction en eau potable et de l'électricité, Achoukou Api, conseillère régionale de la Mé, propose l'installation de panneaux solaires. « Cela permettra aux enseignants d'imprimer les devoirs et de travailler dans de meilleures conditions. Cette mesure s'inscrit dans le projet du Conseil régional. Les constructions ne sont pas encore achevées », a-t-elle précisé.

Concernant la clôture, elle lance un appel à toutes les âmes généreuses afin de sécuriser l'école et éviter que les enfants ne s'exposent aux dangers de la brousse, notamment aux morsures de reptiles.

La conseillère régionale a également rappelé que le collège, livré en 2021 sous l'impulsion de Patrick Achi, président du Conseil régional, comptait à l'origine trois bâtiments pour un total de dix salles de classe. Mais l'effectif, passé de 61 élèves en 2021 à 446 élèves en 2023-2024, puis à 594 élèves en 2026, a rendu les locaux désormais trop exigus. D'où la construction d'autres bâtiments afin d'ériger le collège en lycée dès la rentrée scolaire 2026-2027.

Les collèges de proximité : une initiative salutaire, mais encore fragile

Les collèges de proximité en Côte d'Ivoire constituent une initiative gouvernementale destinée à rapprocher l'école des familles et à offrir une éducation équitable à tous les enfants, qu'ils vivent en zone urbaine ou rurale. Leur implantation vise à réduire les inégalités d'accès à l'éducation et à améliorer les conditions de vie des élèves.

Cependant, des difficultés demeurent, que les communautés villageoises pourraient parfois contribuer à résoudre.

Dans plusieurs localités, ces établissements souffrent encore de grandes insuffisances, notamment le manque de clôture, l'absence d'électricité, d'eau potable et de latrines, ainsi que l'éloignement excessif par rapport aux habitations.

Ces difficultés, qui impactent directement le rendement scolaire, nécessitent une mobilisation accrue des communautés villageoises, notamment par des démarches auprès d'institutions caritatives ou par la mise en place de cotisations locales.